Veleposlanik ZDA Hartley bo sredi julija končal mandat

Ameriški veleposlanik v Sloveniji Brent Hartley bo sredi julija zaključil svoj redni triletni mandat, so za Večer potrdili na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani. Informacije, koga naj bi State Department po novem poslal v Slovenijo, še niso na voljo, a postopki, ki so do objave na spletni strani Bele hiše tajni, v Washingtonu že tečejo.