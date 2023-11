Sekanje glav muslimanom: nova provokacija Roka Snežiča? #video

Snežič bosanskemu novinarju kot zasebni tožilec očita laganje in ga na mariborskem okrožnem sodišču toži zaradi razžalitve in žaljive obdolžitve.

Veleposlaništvo Bosne in Hercegovine v Sloveniji je slovensko notranje in zunanje ministrstvo prosilo za izvedbo določenih varnostnih ukrepov, povod za to pa je bil domneven občutek ogroženosti zaradi ponedeljkovih izjav Roka Snežiča, poroča časnik Delo. Snežič je pred mariborskim okrožnim sodiščem med srečanjem z bosanskim novinarjem Avdom Avdićem, ki ga Snežič toži zaradi domnevne razžalitve in žaljive obdolžitve, nosil majico s podobo Martina Krpana med obglavljanjem muslimana, Avdiću pa je dejal tudi, da si želi biti podoben Martinu Krpanu.

“Martin Krpan je sačuvao Sloveniju od muslimana. Vidiš kako je odsjekao glavu muslimanima. To je narodni heroj i ja sam Martin Krpan”, kazao je slovenački biznismen Rok Snežič uredniku portala @IstragaB nakon suočavanja pred Okružnim sudom u Mariboru. Nekoliko dana prije ročišta… pic.twitter.com/tzet3qaPeT — Istraga.ba (@IstragaB) November 27, 2023

"Martin Krpan je obvaroval Slovenijo pred muslimani in jaz sem Martin Krpan," je novinarju iz Bosne in Hercegovine Avdu Avdiću v ponedeljek svojo majico s podobo Martina Krpana med obglavljanjem muslimana ponosno pokazal samooklicani strokovnjak za davčno optimizacijo in lobist Rok Snežič. Dejal mu je tudi, da ima majico "posebej za novinarja, ki govori, da sem jaz (Snežič, op. p.) grožnja nacionalni varnosti muslimanov, a jaz želim samo biti podoben Martinu Krpanu".

Šlo je za prvo srečanje Snežiča in Avdiča po začetku sodnega postopka - Snežič bosanskemu novinarju kot zasebni tožilec očita laganje ter ga na mariborskem okrožnem sodišču toži zaradi razžalitve in žaljive obdolžitve.

"Vi sekate glave muslimanom?" je Avdić nato vprašal Snežiča, ta pa je še enkrat dejal, da je narodni heroj Martin Krpan in Avdića pozval, naj malo "bere literaturo".

Veleposlaništvo BiH Slovenijo prosi za "izvedbo varnostnih ukrepov"

Kot danes poroča časnik Delo, je po videoposnetku soočenja med Snežičem in Avdićem, ki je na spletu dvignil precej prahu, veleposlaništvo Bosne in Hercegovine v Sloveniji na slovensko zunanje in notranje ministrstvo naslovilo noto s prošnjo za izvedbo določenih varnostnih ukrepov.

Na veleposlaništvu so za Delo pojasnili, da od slovenskih oblasti pričakujejo zgolj izvajanje ukrepov, ki so bili izvajani že do zdaj in so v skladu z obstoječimi zakoni. Po besedah veleposlanika BiH v Sloveniji Daria Novalića si na veleposlaništvu predvsem ne želijo, da bi se državljani bošnjaških korenin v Sloveniji zaradi nepremišljenih izjav določenih posameznikov počutili manj varne, še poroča delo.

Na policijo in vrhovno državno tožilstvo smo poslali vprašanje, ali je mogoče izjavo in hkratno razkazovanje majice Roka Snežiča, na kateri je upodobljen Martin Krpan med obglavljanjem osebe, za katero Snežič pravi, da je musliman, razumeti kot podpihovanje sovraštva proti muslimanom. Odgovora bomo objavili, ko ju prejmemo.