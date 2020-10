Šef RTV se odziva: Naše navedbe temeljijo na dejstvih in dokumentih

"Še enkrat si bom dovolil spomniti ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija, da so številke vedno zgovorne in dejstva pomembna. Vse naše navedbe v odzivu na intervju z ministrom za kulturo temeljijo na dejstvih in dokumentih. Teh se pač ne da zanikati. Glede na odziv ministra menimo, da jih je treba še enkrat izpostaviti," je v novem odzivu na besede ministra za kulturo, ki smo jih objavili na Siol.net, zapisal generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc. Kadunčev zapis, ki so nam ga poslali iz RTV Slovenija, spodaj objavljamo v celoti.

Še enkrat si bom dovolil spomniti ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija, da so številke vedno zgovorne in dejstva pomembna. Vse naše navedbe v odzivu na intervju z ministrom za kulturo (https://siol.net/novice/slovenija/sef-rtv-ocita-ministru-nedostojen-intervju-za-siol-net-in-pricakuje-denar-535396) temeljijo na dejstvih in dokumentih. Teh se pač ne da zanikati. Glede na odziv ministra (https://siol.net/novice/slovenija/ministrstvo-vraca-udarec-sefu-rtv-cesa-takega-od-vas-ne-bi-pricakovali-535894) menimo, da jih je treba še enkrat izpostaviti.

To, da priznavam, da naj bi na Ministrstvo za kulturo poslal račun za čistila, kot navaja minister, nikakor ne drži! V odgovoru je namreč jasno zapisano, da smo na Ministrstvo za kulturo poslali »dokument finančno-računovodske službe«. Ker nismo želeli zaostrovati odnosov, smo bili pri dikciji zelo previdni. Dejstvo je, da smo zahtevek s prilogami poslali na ministrstvo na prošnje v e-sporočilu, ki smo ga od Ministrstva za kulturo prejeli dne 14. maja 2020. Na nas ga je naslovila uslužbenka ministrstva za kulturo pod vodstvom dr. Vaska Simonitija, ker naj bi tudi naš znesek stroškov vključili v zahtevek za povračilo stroškov ministrstva za kulturo ministrstvu za obrambo, oziroma Upravi za zaščito in reševanje! Te stroške naj bi tako prek Uprave za zaščito in reševanje država dobila povrnjene iz Solidarnostnega sklada EU za obvladovanje pandemije covida-19. Naslednji dan nas je prijazna uslužbenka opozorila, da so dobili obvestilo, da naj zahtevek na Upravo za zaščito in reševanje pošljemo kar sami. To smo naredili in denar tudi dobili. Ker gre za sredstva iz solidarnostnega sklada EU, to ne bo obremenilo davkoplačevalcev. Če minister ali kdorkoli na Ministrstvu za kulturo tega ne verjame, mu lahko posredujemo kopijo e-sporočila.

Če minister meni, da je »nedopustno, da je račun pristal na kateremkoli resorju«, naj bolj natančno spremlja odločitve vlade. Če pa se mu zdi, da bi bilo bolj prav, da bi se RTV Slovenija odrekla možnosti refundiranja iz sklada EU, naj pove, čemu.

Minister se je na posvetu pri predsedniku države strinjal, da je RTV Slovenija tako pomembna, da ji ne sme groziti stečaj. Posnetek je še zdaj objavljen na spletni strani Urada predsednika države. Nobenega govora ni bilo ne o »bianco menici« in ne o kreditih! Minister bi moral vedeti, da se RTV Slovenija ne more zadolžiti, če za to ne dobi dovoljenja Ministrstva za finance, torej se ne more in se ne bo mogla zadolžiti za 50 mio evrov, kot navaja. RTV Slovenija posluje samo s svojim denarjem in brez kredita. Država je seveda dolžna zagotoviti dovolj sredstev za stabilno financiranje RTV, tako kot tudi za vse druge zavode, ki jih je ustanovila. Kakšen je obseg delovanja javnega medija, pa je stvar dogovora, h kateremu smo se na posvetu zavezali vsi. RTV Slovenija se bo z veseljem odzvala na vsako povabilo.

S številkami se res ne da prepirati. Zato ponavljamo, da RTV Slovenija za letos ne načrtuje izgube v višini 6,6 mio evrov. Tako v prvotnem kot tudi v novem samo malenkostno dopolnjenem finančnem načrtu, ki bo predložen na seji PS 26. oktobra, je predvideno poslovanje brez izgube in s 4,2 mio evrov finančnih prihodkov. To je del ostanka dogovora s prejšnjo vlado, da se letos porabijo rezerve, za leto 2021 pa je bilo predvideno dodatno financiranje. To, da ima RTV sploh kaj vnašati med finančne prihodke, je samo sreča, ker so daljnega leta 1998 in 1999 nekateri bili sposobni videti priložnost, da se zagotovijo dodatna sredstva za program in ohranjanja tehnološke sposobnosti RTV. Do zdaj tega nihče ni problematiziral. Zakaj je tako težko priznati, da so se pri navajanju 6,6 mio evrov zmotili? Motiti se je človeško, napake pa ne zmore vsak priznati.

Nadzorni svet ni »zapovedal«, da naj bi zagotovili pozitivno poslovanje v okviru rednih prihodkov, ne pa iz finančnih naložb. NS namreč ne more »zapovedati«, ampak sprejema sklepe. Generalnemu direktorju je marca 2018 res naročil, da naj dopolni predlog ukrepov z namenom znižanja stroškov dela, da bi lahko poslovali brez prodaje finančnih naložb. Po povečanju plač zaradi sproščanja omenitev ZUJF-a in določil Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev pa tega tako in tako ni več moč doseči. To je NS tudi potrdil s sprejemom zaključnega računa 2018 in s sprejemom Finančnega načrta in zaključnega računa za 2019. Je res tako težko razumeti, da se s 6 mio evrov manj denarja, kot ga je imela RTV leta 2012, leta 2020 res ne da poslovati pozitivno. Že lani smo zato povedali, da je treba prihodke povečati. Izgube v 2017, 2018 in 2019 so bile samo zato, ker se ni prodala niti ena delnica, kar je bila od leta 2008 sicer stalna praksa.

RTV Slovenija STA ne plačuje multimedijskih storitev, ampak plača dobrih 150 tisoč evrov po pogodbi, kot jih STA sklepa tudi z drugimi kupci svojih storitev. Nakup storitev seveda ne pomeni sinergije. Zelo težko bi našli opravičilo za »sinergijo«, ki bi RTV stala dodatnih 2,7 mio evrov. Sinergija v bistvu pomeni, da se s skupnim delovanjem porabi manj oziroma ustvari več. Tudi če bi RTV namesto države plačevala 2,7 mio evrov za STA, bi še vedno morala poleg tega plačevati 150 tisoč evrov za storitve STA, d. o. o. V zakonu namreč ni predvideno, da naj bi se STA in RTV združili in potem iskali morebitno sinergijo.

RTV lahko v skladu s 15. členom ZRTVS-1 opravlja tržne dejavnosti. V drugi in tretji alineji 15. člena je izrecno zapisano, da tržno opravlja tehnične in komunikacijske storitve, ki niso del javne službe in daje oddajno infrastrukturo v najem. Zakonsko je tudi opredeljeno, da se vsi presežki tržnih dejavnosti uporabijo za sofinanciranje/izvajanje javne službe. Zakaj bi bilo narobe, če OZ zaslužijo za programe med 5,7 in lani celo 6,9 mio evrov? Zakaj hoče Ministrstvo za kulturo ta denar programom RTV Slovenija odškrniti? Za trditev, da naj OZ pridobiva več »prihodkov, kot bi smeli po definiciji dejavnosti službe«, ne vidimo prav nobene osnove.

Mar ministrstvo ne vidi, da je še kako bistveno, ali bi – če bi se morda OZ vendarle moral izločiti – novo podjetje ostalo v lasti RTV, kot je bilo v vseh zahodnoevropskih državah, ali pa postane državno podjetje, kot je zdaj predvideno v predlogu zakona! Razlika je reci in piši okoli 7 mio evrov letno! Če bi bilo pri predlogu res »bistveno« le to, da se OZ izloči, potem bi morali to tako zapisati. Zapisano pa je, da se dejavnost izloči v družbo v državni lasti. To pa je navadna »nacionalizacija« sredstev vseh plačnikov RTV-prispevka in same RTV Slovenija. Tako so naredili le na Hrvaškem. Kako bi se z 10 mio evrov več stroškov ali manj prihodka RTV-ju »omogočil razmah dejavnosti RTV Slovenija«, iz zakonov in pojasnil nismo uspeli razbrati.

Žal nam je, da moramo napačne navedbe v javnosti zavrniti, ampak če jih ne bi, bi še kdo mislil, da držijo. Zelo radi bi videli, da bi začeli dialog, s katerim bi zelo hitro prišli do skupnih zaključkov, ker nam je očitno vsem v interesu dobra RTV Slovenija.

Igor Kadunc

generalni direktor RTV Slovenija