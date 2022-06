Sedeža Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ne bodo selili v Ljubljano

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedež NLZOH ostaja v Mariboru. Direktorica zavoda je premestitev v Ljubljano označila za nepremišljeno in škodljivo potezo.

Sedež NLZOH ostaja v Mariboru. Direktorica zavoda je premestitev v Ljubljano označila za nepremišljeno in škodljivo potezo. Foto: Google Maps Street View

Svetniki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so na prvi izredni seji preklicali sklep s petkove seje o premiku sedeža zavoda iz Maribora v Ljubljano. Prav tako so izglasovali spremembe sklepa o ustanovitvi, ki uvajajo dvotirno vodenje zavoda z generalnim in strokovnim direktorjem, so sporočili iz NLZOH.

Svetniki so sklep o premestitvi sedeža v Ljubljano na predlog predsednika sveta Luke Kajtna sprejeli v petek. Kakšni so razlogi za to, Kajtna ni pojasnil.

Direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik je v ponedeljek sklep sveta o premestitvi sedeža v Ljubljano označila za nepremišljen in škodljiv. Na premierja, ministra za zdravje in župana Maribora sta s predstavnico zaposlenih v svetu zavoda naslovili pisma, v katerih sta bili do odločitve kritični.

Upravljanje zavoda z generalnim in strokovnim direktorjem

Svetniki so sprejeli tudi predlog predstavnikov vlade o spremembah sklepa o ustanovitvi NLZOH, ki uvaja dvotirno upravljanje zavoda z generalnim in strokovnim direktorjem. Spremembe sklepa o ustanovitvi mora sicer potrditi še vlada.

Tri svetnice so pred tem predlagale, da bi se rok za podajanje pripomb na druge predlagane spremembe sklepa o ustanovitvi NLZOH podaljšal, a predlog ni bil sprejet, saj so predstavniki vlade glasovali proti.

Nujna selitev laboratorija v Celju

V NLZOH ob tem izražajo skrb, da kljub prizadevanju predstavnice zaposlenih v svetu Mojce Fašmon Durjava na dnevni red seje niso uvrstili točke obravnave nakupa nepremičnine v Celju, katere pobudniki so bili zaposleni NLZOH iz Celja in predstavnice uporabnikov v svetu zavoda Brede Kutin.

Kot so pojasnili, je točka že bila na dnevnem redu tretje redne seje, a so jo takrat štirje predstavniki vlade brez obrazložitve zavrnili. Kajtna je dejal, da bodo točke, povezane z zamenjavo prostorov v Celju, obravnavane na eni od naslednjih rednih sej sveta.

Po navedbah NLZOH-ja je selitev laboratorija nujna najpozneje do 30. aprila 2023 zaradi izteka najemne pogodbe trenutnih prostorov laboratorija v Celju . Poudarili so še, da so si prizadevali za nakup nepremičnine na Gregorčičevi ulici v Celju, a jo je zaradi solastninske pravice odkupil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

"Po strokovni presoji potrebnih investicijskih vlaganj in urejene namembnosti so se kot najustreznejši za nemoteno nadaljevanje dejavnosti NLZOH v Celju izkazali prostori na Ljubljanski 20b," so še pojasnili.

Ker trenutna ponudba za nakup nepremičnine na tem naslovu velja le do 10. julija, bi nepravočasna obravnava nakupa lahko pomenila višanje cene odkupa, v najslabšem primeru pa celo nezmožnost odkupa, kar bi ogrozilo delovanje laboratorija, s tem pa tudi nemoteno skrb za javno zdravje ljudi v regiji, še navajajo na NLZOH.