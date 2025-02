Sedem razlogov, zakaj izbrati negovalno kozmetiko trgovskih znamk

Foto: Spar

1. Dostopna cena

Eden od prvih razlogov, zaradi katerega ljudje izberejo izdelke trgovskih znamk, je ugodna cena. Običajno so namreč ti izdelki cenejši od njihovih ekvivalentov v luksuznih linijah, vendar ne na račun kakovosti. Zato se vam njihov nakup resnično izplača.

2. Kakovost in učinkovitost

Trgovske znamke so se skozi leta uveljavile kot zanesljivi ponudniki kakovostnih izdelkov. Negovalna kozmetika trgovskih znamk je razvita v sodelovanju z dermatologi in drugimi strokovnjaki, zato vsebuje koži prijazne in kakovostne sestavine. To pomeni, da ne vsebuje umetnih dišav, barvil, parabenov ter drugih škodljivih snovi in agresivnih sredstev, ki lahko škodijo koži. Seveda je tudi dermatološko testirana.

3. Za vse tipe kože

Vsaka koža ima svoje potrebe in se odziva drugače, zato ji privoščite nego, ki ji ustreza. Na primer, suha koža potrebuje intenzivno vlažilno nego, zrelo kožo negujte z učvrstitveno nego proti gubam, zelo suho kožo rok bo zmehčala krema za roke z ureo, medtem ko morate biti pri občutljivi koži lasišča pozorni predvsem na to, da šampon ne vsebuje sestavin, ki dražijo kožo.

V ponudbi negovalne kozmetike trgovskih znamk lahko izbirate med izdelki za različne tipe oziroma potrebe kože, zato boste zagotovo našli takšne, ki vam ustrezajo.

4. Za vso družino

Med ponudbo negovalnih izdelkov trgovskih znamk najdete različne izdelke za nego od glave do pet, ki jih lahko uporablja cela družina. Izbirajte med tistimi za obraz, telo, roke in lase.

5. Široka dostopnost

Izdelki trgovskih znamk so lažje dostopni, saj jih je mogoče dobiti v supermarketih, manjših trgovinah in celo na spletu. Po negovalno kozmetiko vam tako ni več treba v drogerijo ali drage trgovine, saj lahko vse, kar potrebujete, kupite kar med nakupovanjem špecerije, v isti trgovini, ter s tem prihranite svoj dragoceni čas.

6. Številni trendi izdelki

Kljub nižji ceni trgovske znamke pogosto veliko vlagajo v raziskave in razvoj svoje kozmetike. Tako ponujajo inovativne izdelke, ki ustrezajo najnovejšim trendom in zahtevam potrošnikov. Njihova ponudba je tako raznolika, da pritegne še tako zahtevnega kupca.

7. Prijazna okolju in živalim

Med negovalno kozmetiko trgovskih znamk najdete tudi okolju in živalim prijazne izdelke, med katerimi so veganski izdelki ter takšni, ki ne vsebujejo mikroplastike, dobite pa jih v okolju prijazni embalaži.

Po kakovostno negovalno kozmetiko v Spar

V trgovinah SPAR in INTERSPAR odkrijte ekskluzivno linijo negovalnih izdelkov ISANA nemške verige drogerij ROSSMANN, ki vas bo navdušila s široko ponudbo, izjemnimi sestavinami in ugodnimi cenami.

Dodelane formule negovalnih izdelkov ISANA vključujejo vrhunske sestavine, v kozmetiki cenjene zaradi ugodnega vpliva na različne tipe kože. Kozmetika je dermatološko testirana, kar dokazujejo certifikati posameznih izdelkov.

Pri razvoju izdelkov ISANA so strokovnjaki prisluhnili posameznim tipom kože in ustvarili izvrstno kolekcijo kakovostnih negovalnih izdelkov za vso družino. Izdelki so razviti z mislijo na vse generacije, na ženske in moške, na mlado, zrelo in občutljivo kožo ter na različne življenjske okoliščine. Izbirajte med izdelki za nego kože obraza, telesa, rok in las: kreme, geli, mila, kopeli, deodoranti, šamponi, balzami in preostali izdelki.

Izdelki ISANA so prijazni do okolja in živali. V kolekciji namreč najdete veganske izdelke in izdelke brez mikroplastike, pakirani pa so v okolju prijazno embalažo, ki prihaja iz reciklaže ali pa jo je mogoče reciklirati po uporabi. Izdelani so s pomočjo obnovljivih virov energije, pri izdelavi pa so bili uporabljeni trajnostni proizvodni procesi, zaradi česar je njihova proizvodnja ogljično nevtralna.

ISANA skrbi za dobro počutje od glave do pet po izjemnih cenah. Prepričajte se sami!

V Sparu prišparate vsak dan

Ali ste vedeli, da je Spar 1. v akcijah in promocijah?** V Sparu je vsak dan v akciji več kot 3.400 izdelkov, kar je več kot celoten asortiman diskontne trgovine. Na voljo vam je več kot 2.400 izdelkov priznanih znamk, ki jim v Sparu zagotavljajo nespremenjeno Trajno znižano ceno šest mesecev. Več kot 500 izdelkov priznanih znamk z oznako Redna cena - nikjer ceneje pa po redni ceni nikjer v Sloveniji ne dobite ceneje kot v Sparu.

vsak dan prišparate! Vsak dan so vam poleg ugodnih cen na voljo tudi številne ugodnosti. Med drugimi lahko od ponedeljka do četrtka unovčite kupon za 25 % popusta na en izdelek po lastni izbiri* ter ob petkih in sobotah kupon za 10 % popusta na celoten nakup ob nakupu nad 30 €*. Preostale ugodnosti preverite v Sparovih aktualnih letakih. V Sparu lahko! Vsak dan so vam poleg ugodnih cen na voljo tudi. Med drugimi lahko od ponedeljka do četrtka unovčite* ter ob petkih in sobotahob nakupu nad 30 €*. Preostale ugodnosti preverite v

