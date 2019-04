Sedem let od izlitja Drave: "Vsak dan pogledam vodostaj reke" #video

Po sedmih letih se Korošci in Štajerci, ki živijo ob Dravi, še vedno spominjajo, kako je deroča reka tistega črnega novembra odnašala vse pred seboj. V 12 urah je bilo uničenih več kot osem tisoč domov, poplavljenih sto tisoč hektarjev njiv in travnikov, končne škode pa je bilo za sto milijonov evrov.

Avstrijska hidroelektrarna je zaradi izjemno visoke Drave v Avstriji takrat odprla svoje zapornice, poplavni val, ki so ga k nam spustili sosedje, pa je pri nas povzročil ogromno uničenje. Zaradi katastrofe ob razlivanju Drave mariborska občina od avstrijskega upravnika Ferbunda že od leta 2012 zahteva 578 tisoč evrov odškodnine, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Avstrijci poskušajo dokazati krivdo slovenskim upravljavcem

Vodja obratovanja desetih avstrijskih hidroelektrarn je na mariborskem sodišču zatrdil, da niso imeli podatkov o tako visokih vodah. Medtem odvetniki Ferbunda poskušajo dokazati krivdo tudi upravljavcu na slovenski Dravi, ki naj bi zakrivil tako imenovani sekundarni poplavni val.

Mateja Kralj iz Dolan se še danes spominja popoldneva, ko je deroča reka uničila vse pred seboj. "Vsako jutro vstanem ob šestih in pogledam vodostaj reke Drave v Avstriji in kakšni so pretoki v Slovenijo," pojasnjuje Kraljeva in dodaja, da je to postalo njen ritual. Prizna tudi, da včasih stanje reke preveri tudi večkrat na dan, saj je Drava v času velikih poplav leta 2012 na domu njene družine povzročila za več deset tisoč evrov škode.

Hišo prvič poplavilo leta 2012

Hiša, ki so jo zgradili v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ima vsa dovoljenja, prvič pa jo je poplavilo prav usodnega dne, ki se ga Kraljeva spominja še danes: "Nikoli ne bom pozabila. Bil je ponedeljek. Drava je bila zjutraj še mirna, v večernih urah pa se je že razlila."

Povedala je, da ji nikoli ni nihče omenil, da bi se Drava lahko razlila, saj takrat, ko se je začela gradnja hiše, še ni bilo kanala. "Nikoli se nisem bala Drave, ker sem z njo živela, niti pomislila nisem na to, da bi se lahko kdaj to zgodilo." Njihov dom zdaj varuje majhen protipoplavni zid, ki pa visokih voda zagotovo ne bo mogel zadržati.

Ekipi Planeta je pokazala zamašenost otokov in kopico proda sredi struge, ki ga ne odstranjuje nihče. Ta že začenja spominjati na hrib. Lani je država na tem območju izvedla manjša vzdrževalna dela za pretočnost, a brez večje razlike, kot je opazila Kraljeva.

Zadnje visoke vode konec oktobra lani so to že dokazale. Struga zdaj večji pretok Drave le stežka prenese, a nekoč je bila bistveno globlja in očiščena. "Vsake toliko časa so prišli in odpeljali gramoz ven," je dejala in dodala, da je, odkar je območje prešlo pod posebno varstvo Nature 2000, čiščenje stagniralo, saj naravovarstveniki in ptičarji tega ne dovolijo.