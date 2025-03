Se moramo prilagoditi e-skirojem?

Prispevek je del serije Andraž skrbi za svojo varnost in premoženje, s katero Slovensko zavarovalno združenje in Agencija za zavarovalni nadzor v času tedna denarja (Global Money Week, od 17. do 23. marca) osveščata o pomenu finančnih veščin ter upravljanja in zaščite premoženja.

"O, glej, glej, kaj pa imamo tu?" je vzkliknil Galov oče in na sredino dvorišča potegnil veliko škatlo. Galove oči so se zasvetile, ko je s hitrimi gibi strgal darilni papir. Izpod plasti kartona se je prikazal sijoč nov e-skiro.

"Vaaau!" je zavriskal in poskočil od navdušenja. Otroci so se nagnetli okoli njega in si ga začeli ogledovati od blizu. Bil sem vesel za nečaka, a hkrati so mi misli preplavile novice, ki sem jih v zadnjem času bral o nesrečah z e-skiroji. V mestih so bile vse pogostejše zgodbe o nesrečah, v katerih so bili udeleženi vozniki e-skirojev, pa tudi pešci in kolesarji, ki so jih ti nehote zbili.

"No, Gal, preden greš na prvo vožnjo, ne pozabi na čelado," ga je opozorila mama, a komaj jo je slišal, saj je že raziskoval funkcije svojega novega darila.

"Samo en krog, mami," je rekel in pritisnil na plin. E-skiro se je sunkovito premaknil naprej, Gal pa se je komaj obdržal na njem.

"Kar pazi, fant! Tile stroji gredo hitreje, kot si misliš," je dodal stric Gregor, ki je stal blizu mene. "Saj bereš novice? Koliko nesreč je zadnje čase!"

Pokimal sem. "Ja, ravno včeraj sem bral, da so v nekaterih mestih uvedli posebne cone, kjer je vožnja e-skirojev prepovedana, ker se je zgodilo preveč nesreč. Nekateri vozijo brez čelade, v dvoje, po pločnikih, pa sploh ne pomislijo, kako nevarno je to."

Zazrl sem se v e-skiro, ki je zdaj stal na robu dvorišča, in nadaljeval: "To je nekaj, na kar večina ljudi sploh ne pomisli. V nekaterih državah, recimo v Italiji, je zavarovanje za e-skiroje obvezno. Pri nas pa ga večina uporabnikov e-skiroja sploh nima."

Gregor se je namrdnil in zamišljeno pomel brado. "Veš, pri avtomobilih je jasno, kdo odgovarja, ampak kaj pa pri e-skirojih? To me res zanima. Kdo plača odškodnino, če recimo Gal z e-skirojem nehote podre pešca? Kakšne so sploh pravne posledice takih primerov?"

Spet sem prikimal. "Zneski niso majhni. Povprečna odškodnina za telesne poškodbe pri nesrečah, kjer je v igri odgovornost, se giblje med tri tisoč in štiri tisoč evrov. A obstajajo zavarovanja, ki pokrijejo tako odgovornost kot morebitne stroške popravila, če se skiro poškoduje."

Vsi smo ob tem pomislili na Galovo divjo vožnjo po dvorišču. Fant je bil sicer previden, a otroci so nepredvidljivi, e-skiroji pa hitrejši, kot si marsikdo predstavlja.

"Hmmm," je Galov oče zamišljeno pokimal. "Tega nisem vedel. Po pravici povedano, sploh nismo razmišljali o zavarovanju za ta skiro."

Gregor je skomignil. "Saj veš, kako je. Dokler se ne zgodi nesreča, malokdo pomisli na posledice."

Pogledal sem nečaka, ki se je s skirojem zdaj vrtel v krogu. Upal sem, da se ne bo nikoli znašel v takšni situaciji, kot so jo opisovali v člankih. Toda na nesreče je treba misliti prej, ne potem.

"Mogoče pa bi bilo dobro, da preverita, kakšne možnosti zavarovanja sploh obstajajo." Galov oče je prikimal. "Ja, vsekakor. Bolje, da se pozanimamo zdaj, kot da kasneje obžalujemo."

Nasmehnil sem se in dvignil kozarec. "Na varne vožnje in pametne odločitve." Vsi smo nazdravili, medtem ko se je Gal vriskajoče podal na še en krog. Tokrat malo bolj previdno.

Priljubljeno, a tvegano prevozno sredstvo

Statistike kažejo, da število nesreč z udeležbo e-skirojev vsako leto narašča. Med najpogostejšimi vzroki so neprilagojena hitrost, vožnja brez zaščitne opreme in nespoštovanje prometnih pravil. Poleg poškodb voznikov so problematične tudi nesreče, v katerih so udeleženi pešci in kolesarji. Ob trku se pogosto pojavijo resne poškodbe, ki lahko zahtevajo dolgotrajno zdravljenje. Nekateri primeri so se, žal, končali tudi s smrtnim izidom, predvsem kadar vozniki niso uporabljali zaščitne čelade.

E-skiroji trenutno še ne sodijo pod enotno zakonodajo glede zavarovanja, v primeru nesreč pa pogosto nastanejo visoki stroški zdravljenja in morebitnih odškodnin. V nekaterih državah so že uvedli strožje predpise, ki vključujejo obvezno zaščitno opremo, zavarovanje in določene omejitve uporabe.