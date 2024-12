SDS v vodstvu, ocena dela vlade in podpora Svobodi navzgor

Med političnimi strankami tudi ta mesec na vodilnem mestu ostaja največja opozicijska stranka SDS, ki bi jo obkrožilo 20,3 odstotka vprašanih (novembra 21,6). Sledi ji največja vladna stranka Gibanje Svoboda, ki se ji je v primerjavi s preteklim mesecem javnomnenjska podpora nekoliko zvišala. Obkrožilo bi jo 14 odstotkov vprašanih (novembra 12,4).

Sledijo SD s 6,7 odstotka (novembra 6), NSi s 4,7 odstotka (novembra 4,4), Vesna s 4,6 odstotka (novembra 3,9) in Levica s 3,8 odstotka podpore (novembra 5).

Med preostalimi političnimi strankami bi 3,8 odstotka vprašanih svoj glas oddalo Resni.ci, 2,1 odstotka Piratski stranki, 1,8 odstotka SNS, 1,6 odstotka SLS, 1,1 odstotka Naši prihodnosti in 0,2 odstotka Naši deželi.

Visok ob tem ostaja delež neopredeljenih volivcev. Da ne vedo, katero izmed političnih strank bi obkrožili, je odgovorilo 22,9 odstotka vprašanih (novembra 25,4). 7,1 odstotka vprašanih svojega glasu ne bi oddalo nobeni izmed omenjenih strank, dva odstotka vprašanih bi oddala prazno glasovnico, manj kot odstotek vprašanih pa ni želelo odgovoriti, komu bi namenili svoj glas.

Boljša ocena dela vlade in državnega zbora

Enako kot največji vladni stranki sta se ta mesec nekoliko izboljšali oceni vladi in državnemu zboru. Srednja ocena dela vlade znaša 2,42 (novembra 2,26), državnega zbora pa 2,54 (novembra 2,43).

Delo vlade je kot negativno ali zelo negativno ocenilo 50,6 odstotka vprašanih (novembra 57,7), kot zelo pozitivno ali pozitivno pa 17,5 odstotka (novembra 14,7). Srednjo oceno je vladi dalo 29,4 odstotka vprašanih (novembra 25,7).

Zdrs Anžeta Logarja

V vrhu lestvice priljubljenosti politikov tudi ta mesec ni prinesel sprememb, je pa trojica v vrhu prejela nekoliko nižje ocene dela. Najvišjo oceno so vprašani še vedno namenili predsednici republike Nataši Pirc Musar, sledita predsednik SD in gospodarski minister Matjaž Han ter evropski poslanec Vladimir Prebilič. S petega na četrto mesto se je povzpela predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, mesto za njo pa je zasedel minister za finance Klemen Boštjančič. Zdrs meseca je s padcem s četrtega na šesto mesto zabeležil predsednik novoustanovljene stranke Demokrati Anže Logar.

Koordinatorka Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko je zasedla 13. mesto, v zadnjem delu lestvice sta premier in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob (16. mesto) ter predsednik SDS Janez Janša (17. mesto), na 20. mestu pa jo sklene predsednik NSi in evropski poslanec Matej Tonin.

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je raziskavo za Delo izvedel med 2. in 5. decembrom na vzorcu 724 polnoletnih prebivalcev Slovenije.