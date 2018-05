SDS ne obsoja današnjega shoda, temveč vsako sejanje sovraštva

V SDS so pred demonstracijami proti politiki sovraštva, ki jih danes v Ljubljani pripravlja Koalicija Brez strahu, poudarili, da ne obsojajo shoda, prav tako mu ne nasprotujejo. Kot so navedli, pa obsojajo "vsako sejanje sovraštva, zavračanje sprave in sožitja v narodu in kakršnokoli spodbujanje nestrpnosti, tudi če je skrito pod plaščem obratnega pomena tega pojma".

Iz Slovenske demokratske stranke (SDS) so pred današnjimi demonstracijami proti politiki sovraštva sporočili, da spoštujejo svobodo zborovanja in izražanja. Shoda ne obsojajo, niti mu ne nasprotujejo. Obsojajo pa vsako sejanje sovraštva, zavračanje sprave in sožitja v narodu in kakršnokoli spodbujanje nestrpnosti, tudi če je skrito pod plaščem obratnega pomena tega pojma. "Spoštujemo različnost ljudi in pravico do drugačnega mnenja," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Odlika svobodne družbe je, da ljudje lahko mislijo s svojo glavo"

"V družini ali družbi, v Sloveniji ali Evropi, med mladimi ali starejšimi, med moškimi ali ženskami, z eno besedo med ljudmi bodo vedno obstajala različna mnenja in različni svetovni nazori. Odlika svobodne družbe je, da ljudje lahko mislijo s svojo glavo in si upajo svoje misli javno izraziti, brez bojazni, da bo sledila obsodba in kazen. Samo totalitarni režimi ljudem želijo vcepiti enoumje," so pojasnili.

V SDS opozarjajo, da želijo posamezniki in skupine ob naraščajočih varnostnih težavah in ob iskanju izgubljene identitete, s katero se sooča Evropa, vsiliti svoj pogled na našo prihodnost kot edini mogoč in pravilen. "Takšnega načina vsiljevanja enoumnih rešitev vse več ljudi ne sprejema, zato ti aktivisti v imenu strpnosti postajajo čedalje bolj nestrpni. Nekateri mediji pa ob tem uporabljajo dvojna merila. To pa je nevarno," zatrjujejo.

"Mediji so nas v času naše vladavine obravnavali izjemno ostro"

Poudarjajo še, da so v SDS zbrani domoljubi, ki Slovenijo nosijo v srcu in se bodo zanjo vedno zavzemali. "Za nas je blaginja slovenskega naroda in slovenskega človeka na prvem mestu. Na to smo ponosni. Vendar svojega mnenja ne vsiljujemo tistim, ki razmišljajo drugače. Ko smo mi vodili vlado, so nas t. i. civilnodružbene organizacije in mediji obravnavali izjemno ostro, včasih tudi sovražno. Vendar takrat policija ni prepovedovala koncertov in zborovanj, noben medij ni bil ukinjen, noben opozicijski voditelj ni bil po krivem v zaporu in nikomur nismo protiustavno odvzemali mandata," spominjajo v SDS.

Ker verjamejo v demokracijo in dobro v ljudeh, verjamejo tudi, da se volivke in volivci ne bodo pustili ustrahovati nikomur in da bodo o tem, kakšno Slovenijo želijo imeti, odločali na volitvah, so še zapisali.