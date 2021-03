SDS na vrhu, SD krepko pred LMŠ in Levico

Marčevska raziskava Nove24 je v primerjavi z januarsko SDS namerila nekoliko nižjo podporo ob upoštevanju samo tistih, ki bi se zagotovo udeležili volitev in so opredeljeni. Če je imela stranka Janeza Janše januarja skoraj 37-odstotno podporo, je ta v zadnjem merjenju padla na 33,4 odstotka, kaže raziskava.

Velik skok SD

Največji skok je doživela opozicijska SD Tanje Fajon, ki je v primerjavi z januarjem dosegla močan skok in ima tokrat 22,4-odstotno podporo. Skok SD se je sicer kazal že v raziskavi inštituta Mediane pretekli teden.

Močno za prvima dvema strankama sta LMŠ in Levica, ki sta ostali pri podobnem rezultatu kot januarja in sta tudi edini preostali stranki, ki sta presegli deset odstotkov.

Višje tudi NSi, SMC in DeSUS pri dnu

Podpora je nekoliko zrasla vladni NSi, medtem ko je daleč pod parlamentarnim pragom še vedno SMC z le 1,2 odstotka.

Velik padec je po neuspešni nezaupnici vladi doživela DeSUS s Karlom Erjavcem. Januarja je njihova podpora znašala skoraj šest odstotkov, tokrat pa so z le dvema pri dnu v družbi strank, ki, če bi bile volitve to nedeljo, ne bi več presegle parlamentarnega praga.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah agencij Parsifal za Nova24TV, Mediana za POP TV in Delo ter Ninamedia za Večer in Dnevnik.

V raziskavo je bilo zajetih 717 anketirancev, od tega 50,2 odstotka žensk. Povprečna starost znaša 51,0 leta, standardni odklon je 15,5 leta. Največ anketirancev je iz najstarejše starostne skupine (41,9 %), nekoliko manj je zastopana srednja starostna skupina (39,2 %) in najmanj najmlajša (19,0 %). Največ anketirancev je z dokončano srednjo šolo (34,9 %), sledijo tisti z dokončano višjo, visoko izobrazbo ali več (28,1 %), 24,3 odstotka anketirancev ima poklicno šolo in 12,7 odstotka anketirancev ima dokončano ali nedokončano osnovno šolo. Največ anketirancev prihaja iz vasi ali zaselka (50,2 %), sledi mesto (32,0 %) in manjši kraj (17,9 %). Največ anketirancev prihaja iz osrednjeslovenske regije (25,8 %), sledita podravska (15,1 %) in savinjska (12,2 %) regija.