SDH vložil predlog za stečaj T-2

Slovenski državni holding (SDH) je vložil predlog za stečaj telekomunikacijskega operaterja T-2, so danes sporočili iz T-2. SDH medtem "aktivnosti, ki jih izvaja z namenom poplačila terjatev", ne komentira. V T-2 pravijo, da je predlog neutemeljen in nezakonit, omenjajo možnost odškodninske tožbe.

"Slovenija se sooča z novim primerom nezakonitih postopkov in finančne neodgovornosti SDH. Predlog za začetek stečajnega postopka proti T-2 kljub jasnim izsledkom sodnih odločb in forenzične preiskave kaže na nerazumnost SDH v škodo T-2 in tudi države," je v današnjem sporočilu za javnost navedel T-2 in vprašal, ali se zoper državo obeta nova odškodninska tožba.

Dodal je, da so se v SDH iz neznanih razlogov odločili za neutemeljeno in nedovoljeno dejanje, ki spominja na njihovo preteklo nezakonito prakso v primeru T-2. "Informacijo o vloženem predlogu za stečaj je T-2 pridobil od novinarjev, še preden je bil uradno vročen," so dodali.

S spletne strani Ajpesa za zdaj ni razvidno, da bi bil vložen predlog za začetek stečajnega postopka nad družbo T-2. Kdaj so vložili zahtevo za stečaj, tako uradno ni mogoče izvedeti. Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so za portal Necenzurirano medtem pojasnili, da predhodni postopek v takšnih primerih ni javen. "Če upnik založi predujem, se predlog posreduje dolžniku v ugovor. Če dolžnik poda ugovor, se razpiše narok, ki je javen," so pojasnili na sodišču.

T-2: Predlog za stečaj podan brez pravne podlage

V SDH so povedali, da posameznih aktivnosti, ki jih izvajajo z namenom poplačila terjatev, ki so v portfelju SDH, ne morejo razkrivati. "Pojasnjujemo pa, da si SDH v vseh fazah izterjave dolga do svojih dolžnikov prizadeva z dolžniki skleniti dogovor oziroma sporazum za poplačilo terjatev brez nepotrebnih sodnih in drugih postopkov prisilne izterjave," so dodali.

V T-2 so prepričani, da je SDH "kljub tekočim izvršilnim postopkom in jasnim sodnim odločbam, ki zahtevajo unovčitev zavarovanj" ravnal v nasprotju s pravnomočnimi sodnimi odločbami ter sprožil nov stečajni postopek, "ki zavestno postavlja pod vprašaj osnovne principe pravne države z namenom oškodovanja T-2".

Kot pravijo, je bil predlog za stečaj T-2 podan brez pravne podlage in temelji na neresničnih podatkih, kar kaže na "izrazito nestrokovnost in škodljivost ravnanja SDH", podobne postopke v preteklosti pa da je ustavno sodišče spoznalo za nezakonite, kar je prineslo občutno škodo tako podjetju kot tudi državi.

"Kljub dejstvu, da SDH zoper T-2 že vodi dva izvršilna postopka, v katerih še ni prišlo do unovčitve zavarovanj in v katerih sodišče odloča, ali je SDH sploh pravočasno sprožil postopek izterjave, je ta vložil nov predlog za stečaj, v katerem sam priznava, da višina obveznosti T-2 sploh ni znana," so zapisali v operaterju.

Presenetljivo se jim zdi, da je SDH vložil predlog za stečaj kljub odločitvam ustavnega sodišča, "ki jasno navajajo, da je SDH dolžan unovčiti zavarovanja pred nadaljevanjem kateregakoli postopka izterjave". Poleg tega, dodajajo, je bil predlog za stečaj vložen kljub forenzični preiskavi podjetja Ernst & Young, "ki dokazuje, da T-2 dejansko ni prejel sredstev v višini 45 milijonov evrov po sporni kreditni pogodbi".

V T-2 pravijo, da bodo predlog za začetek stečajnega postopka ovrgli s pravnimi argumenti. "Ta predlog za stečaj temelji na enakih izhodiščih kot prejšnji stečajni predlogi med letoma 2014 in 2017, ki jih je ustavno sodišče že prepoznalo kot nezakonite in kot posledico katerih je T-2 utrpel škodo v višini 54 milijonov evrov, ki jo zdaj v sodnem postopku zahteva od Republike Slovenije," so navedli.

Veljavčev odhod naj bi bil povezan s sporom s SDH

Spletni portal Necenzurirano je konec marca, ko so iz T-2 sporočili, da je Jure Valjavec odstopil z mesta predsednika poslovodstva in da bo družbo po novem vodil Robert Erzin, pisal, da je po informacijah iz več virov Valjavčev odhod povezan s sporom s SDH. Valjavec naj bi pri vprašanju, kako ta spor rešiti, prišel navzkriž z lastnikom T-2 Jurijem Krčem.

V jedru spora je po navedbah portala za 120 milijonov evrov vrednih posojil, ki jih je družba pred več kot desetletjem od državnih bank dobila za izgradnjo optičnega omrežja. V T-2 vztrajajo, da velik del tega denarja nikoli ni prišel na njihov račun, temveč je "izginil neznano kam", piše portal in dodaja, da družba sicer v bilancah izkazuje za dobrih 50 milijonov evrov obveznosti do države, ki jih izpodbija na sodišču, in da medtem v SDH vztrajajo, da mora družba poplačati celotni dolg.

Po informacijah Necenzurirano v pogovorih o rešitvi spora mimo sodišča v zadnjih mesecih ni prišlo do pomembnejših premikov, v T-2 naj bi bili pripravljeni državi plačati dobrih 50 milijonov evrov, kar da je več deset milijonov evrov manj od pričakovanj SDH, ki je terjatev do T-2 podedoval od nekdanje Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB).