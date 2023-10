Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski državni holding (SDH) je po nedeljskih razkritjih televizije POP TV o domnevnem pobiranju podkupnin za posle z Darsom in o sumu kartelnega dogovarjanja pri poslih za odvoz tovornjakov z avtocest na sestanek pozval Darsovo upravo in nadzornike. Sestanek bo v torek, namen je dobiti vse potrebne informacije, so sporočili iz SDH.