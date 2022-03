V SD potrdili kandidate za aprilske volitve

Fajonova se je v današnjem nagovoru delegatom uvodoma dotaknila ruske agresije nad Ukrajino. Zaradi vojne v Ukrajini se po njenih besedah rojeva tudi nova geopolitična Evropa. To pa je ključni izziv, na katerega se morajo države pripraviti, predvsem pa storiti vse, da vojno ustavijo, je prepričana Fajonova.

Prav zato se, kot je zatrdila, v teh dneh srečujejo voditelji evropskih socialnodemokratskih vlad, da bi s čim boljšimi in pravočasnimi ukrepi ljudem zagotovili varnost.

V Sloveniji pa smo v zadnjih dveh letih "priča rušenju temeljev pravne države in temeljev demokracije". Po njenih besedah prav zato v SD že dve leti zahtevajo spremembe.

V SD si namreč želijo države, ki bo mednarodno prepoznana zaradi znanja, sposobnosti, spoštljive komunikacije in olike njenih voditeljic in voditeljev, gospodarsko uspešna v središču stabilne in varne Evrope in bo odraz tega, kar ljudje v njej premorejo: znanje, delavnost, sposobnost, vztrajnost in solidarnost.

Med kandidati je skoraj polovica žensk

Stranka se na državnozborske volitve podaja s 86 kandidati, ki odražajo te vrednote, med njimi je skoraj polovica žensk in 13 odstotkov mladih kandidatov.

Kot je še poudarila Fajonova, je nahrbtnik njihove stranke morda res težak, a so se obenem veliko naučili. V manj kot dveh letih so med drugim prenovili svoje delo, pomladili svoje vrste in okrepili svojo trdno mrežo na terenu. Prepričana je, da je glas zanje glas za Slovenijo v varnih rokah.

Kdo so kandidati in kje bodo kandidirali?



Na današnji volilni konvenciji so tako po posameznih volilnih enotah predstavili in potrdili svoje kandidate. Fajonova bo kandidirala v Ljubljani (okraj Šiška 2), v Ljubljani bo kandidirala tudi podpredsednica stranke Dominika Švarc Pipan, podpredsednica SD Andreja Katič pa v Velenju.



Kandidirali bodo tudi zdajšnji poslanci: Matjaž Han v Laškem in Radečah, Soniboj Knežak v Hrastniku in Trbovljah, Matjaž Nemec v Novi Gorici, Meira Hot v Piranu, Predrag Baković v Kočevju, Samo Bevk v Idriji, Marko Koprivc in Gregor Židan v Ljubljani, Bojana Muršič v Rušah, Franc Trček v Mariboru, Jani Prednik na Ravnah na Koroškem in Dejan Židan v Murski Soboti.



V boj za poslanski mandat se bodo med vidnejšimi imeni na listi stranke podali tudi nekdanji evropski poslanec in nekdanji predsednik računskega sodišča Igor Šoltes, nekdanji minister za kulturo Dejan Prešiček, predsednik strokovnega sveta SD za finance, razvoj in kohezijsko politiko Milan Martin Cvikl, igralec in televizijski voditelj Jonas Žnidaršič ter novinar Blaž Zgaga v Ljubljani, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Jernej Štromajer v Slovenskih Konjicah, predavateljica na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko Emilija Stojmenova Duh v Mariboru in predsednik podmladka stranke Luka Goršek v Celju.