SD na volitve s programom Samozavestna Slovenija

Predsednik Socialni demokratov (SD), Dejan Židan Foto: Bojan Puhek

Židan je v nagovoru na programski konferenci stranke, na kateri razpravljajo o predlaganem programu, dejal, da program temelji na desetih strateških ciljih, 110 področnih ciljih in več kot 500 ukrepih. S tem programom želijo in ponujajo pot Sloveniji za preboj med deset najboljših držav v Evropi, ob bok Švedske, Finske in Danske itd. V programu so odgovorili na vsa vprašanja v družbi in širše, je dodal.

Med prioritetnim nalogami je sanacija zdravstvenega sistema. Po njegovem mnenju je treba sicer spremeniti delovanje javnih zdravstvenih zavodov, ki bodo imeli večja pooblastila in odgovornost. A tudi to ne bo omogočilo boljše oskrbe ljudi, če bo Slovenija za zdravstvo namenila le 8,6 odstotka BDP, je poudaril Židan. V SD ne sprejemajo tako dolgih čakalnih dob, zlasti ne v obdobju največje konjunkture. Kot pravi Židan, so v preteklosti, v času vlade Boruta Pahorja, že dokazali, da znajo skrajševati čakalne dobe.

Sodstvo pri hujših zlorabah neučinkovito

Dotaknil se je slovenskega sodstva, ki je po njegovih besedah iz leta v leto bolj učinkovito, a neučinkovito, ko gre za najhujše zlorabe. Menil je, da je treba spremeniti kazensko-procesno pravo in kazenski zakonik. Opozoril je, da so podprli predlagan kazenski zakonik, ki ga je pripravil zdajšnji pravosodni minister Goran Klemenčič, a z zakonom na koncu niso bili uspešni, ker ga ni podprla niti Klemenčičeva lastna stranka.

Pohvalil je ukrepe ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anje Kopač Mrak, zlasti na aktivni politiki zaposlovanja. "Tudi zaradi Kopač Mrakove in njenega dobrega dela so številke v državi danes tako dobre," je dejal.

Obdavčitev dobičkov podjetij v Sloveniji spominja na davčne oaze

V SD so za davčno prestrukturiranje, saj je po njegovem mnenju nesprejemljivo, da so z obdavčitvami najbolj obremenjeni ljudje. "Ko govorimo o davčnem prestrukturiranju, govorimo o novi gradnji srednjega razreda," je poudaril in hkrati dodal, da je obdavčitev dobičkov podjetij v Sloveniji pod povprečjem EU in spominja na davčne oaze.

Na področju zunanje politike je izpostavil, da v SD verjamejo v EU, saj kar 70 odstotkov BDP ustvarimo z izvozom. Izpostavil je tudi delovanje njihove evropske poslanke Tanje Fajon, saj naj bi bila edina evropska poslanka iz Slovenije, ki je v okviru močne evropske družine upoštevana.

"Slovenija bo samozavestna in še vedno najlepša država"

Na področju kulture je obljubil ne le okrepitev njenega financiranja, ampak tudi njeno večjo finančno samostojnost.

"Po osmih letih uresničevanja tega programa bo Slovenija samozavestna, še vedno bo najlepša država, država srčnih in čudovitih ljudi, ampak tudi bolj srečnih, inovativnih, samozavestnih ljudi," je zbranim na konferenci dejal Židan. "Čez osem let, ko in če nam bo dano voditi državo, bo Slovenija bistveno bolj cenjena v mednarodni skupnosti."

Predsednik SD in kmetijski minister v Cerarjevi vladi je dejal, da v SD priznajo, če naredijo napako, in od tega ne bežijo. "Če naredimo napako, se opravičimo in ne iščemo krivcev od Karantanije naprej. Napako popravimo in ne zvalimo krivde na koalicijske partnerje ali družbene skupine," je dodal.