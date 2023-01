SBC - Klub slovenskih podjetnikov danes obiskal Grosuplje

Današnjega srečanja so se udeležili župani 16 občin osrednjeslovenske regije, ki so med seboj povezane.

Današnjega srečanja so se udeležili župani 16 občin osrednjeslovenske regije, ki so med seboj povezane. Foto: SBC - Klub slovenskih podjetnikov

"Danes je dan, da se povezujemo. Naš cilj je, da naredimo premike," so na dogodku v Družbenem domu Grosuplje ugotavljali predsednik SBC Joc Pečečnik, župan Občine Grosuplje Peter Verlič in Peter Strnad, župan Občine Ivančna Gorica.

Za boljšo in bolj pošteno Slovenijo

"SBC se zavzema, da bo Slovenija boljša, poštena, da ne bo revnih. Ne pristajamo na to, da nas bo kdo klical kapitalisti ali tajkuni. Naš namen je, da v tej družbi dodajamo in ustvarjamo, zato smo se v klubu odločili, da se bomo tudi mi približali lokalnim skupnostim, saj lahko le tako dosežemo več," je povedal Joc Pečečnik.

Predsednik SBC in župani so podpisali pismo o nameri, s katerim so se zavezali medsebojnemu sodelovanju ter iskanju rešitev za razvoj, večjo blaginjo, lokalni napredek in krepitev policentričnega razvoja države.

Dogodka se je udeležilo več kot sto podjetnikov in predstavnikov lokalnega okolja.

Razvoj lokalnega okolja

Člani SBC so se danes srečali z župani 16 občin osrednjeslovenske regije, ki so tesno medsebojno povezane. Pomemben del te povezanosti je tudi sodelovanje s podjetniki, ki imajo eno od poglavitnih vlog pri razvoju lokalnega okolja, zagotavljanju delovnih mest in s tem blaginje, so prepričani v SBC. Ob njih pa tudi vsi tisti, ki na svojem področju prispevajo svoj delež znanja, izkušenj in prizadevanja za napredek, so zapisali v sporočilu za medije.

Sogovorniki so spregovorili o ključnih temah, ki so pomembne za policentrični razvoj lokalnega okolja, in predstavili dobre prakse sodelovanja.

Govorili tudi o težavah

Na srečanju so izpostavili težave, ki jih prinašata previsoka obdavčitev plač in podjetnikom nenaklonjeno poslovno okolje v Sloveniji.

Grosupeljski župan Peter Verlič je spregovoril o slovenski zakonodaji umeščanja poslovnih objektov v prostor, ki naj bi bila "pri nas toga".

Konkretni predlogi za razvoj podjetniškega okolja

Joc Pečečnik meni, da bi morali državi s peticijo predlagati spremembe glede okoljskega področja, saj so postopki predolgi. "Mene moti to nalaganje predpisov na predpise, brez rdeče niti, in to leta in leta," je dejal Pečečnik.

Župan Grosuplja Peter Verlič je prepričan, da bi morale občine imeti večjo vlogo: "Vse od urejanja prostora, torej prostorske zakonodaje, pa vse do gradbenega dovoljenja bi morali prepustiti v roke občinam. Ne vem, zakaj smo poštarji za predloge sprememb občinskih načrtov, ko pa sami najbolje vemo, kje lahko stvari pohitrimo. Ampak to je pa že decentralizacija, ki se je pri nas očitno še bojimo."

Dušan Strnad, župan Ivančne Gorice, je spregovoril o občinski blagovni znamki Prijetno domače, ki so jo uvedli in je zaživela, poleg tega so vzpostavili čebelarski center Apilab, kjer pomagajo podjetnikom in jih izobražujejo. Uvajajo podjetniške pogovore enkrat mesečno, na katerih bodo strokovnjaki pomagali z nasveti podjetnikom.