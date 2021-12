Klub slovenskih podjetnikov v poslovno partnerstvo z The Economistom

"V klubu poseben poudarek namenjamo boljši javni podobi podjetništva in podjetnosti. Prizadevamo si za spoštovanje podjetnikov, ki delajo pošteno in ustvarjajo delovna mesta ter prispevajo k napredku družbe, ljudem pa omogočajo, da ustvarjajo in se samouresničujejo," je dejal Pečečnik.

"V klubu poseben poudarek namenjamo boljši javni podobi podjetništva in podjetnosti. Prizadevamo si za spoštovanje podjetnikov, ki delajo pošteno in ustvarjajo delovna mesta ter prispevajo k napredku družbe, ljudem pa omogočajo, da ustvarjajo in se samouresničujejo," je dejal Pečečnik. Foto: Klub slovenskih podjetnikov

Klub slovenskih podjetnikov (SBC) je v ponedeljek na Ljubljanskem gradu uradno predstavil začetek poslovnega partnerstva s svetovno znano medijsko hišo The Economist. V okviru tega je v slovenskem jeziku prvič izšla letna izdaja revije The Economist: Svet v 2022. Partnerstvo je v imenu SBC podpisal predsednik kluba Joc Pečečnik .

"Gre za zgodovinski trenutek, ko revija The Economist prvič prihaja v Slovenijo v slovenskem jeziku. V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov smo zbrani lastniki podjetij in globalni ljudje, partnerstvo z revijo The Economist pa je izjemno pomemben korak h globalizaciji in internacionalizaciji našega delovanja," je ob podpisu pogodbe povedal predsednik kluba Joc Pečečnik. Prihodnje leto bo SBC v partnerstvu z The Economistom organiziral veliko poslovno konferenco s prepoznavnimi mednarodnimi gosti, so zapisali v Klubu slovenskih podjetnikov.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

V Klubu slovenskih podjetnikov za trajnosten družbeni razvoj, družbo prihodnosti in blaginje

"V klubu poseben poudarek namenjamo boljši javni podobi podjetništva in podjetnosti. Prizadevamo si za spoštovanje podjetnikov, ki delajo pošteno in ustvarjajo delovna mesta ter prispevajo k napredku družbe, ljudem pa omogočajo, da ustvarjajo in se samouresničujejo," je dejal Pečečnik. "Naš cilj je skladen in celovit ter obenem trajnosten družbeni razvoj, ki bo v sožitju in s spoštovanjem do narave prispeval h gradnji družbe prihodnosti, ki je družba priložnosti in blaginje."

Revija The Economist: Svet v 2022 ponuja najboljše uredniške vsebine iz globalne številke revije, poleg teh pa tudi vrhunske prispevke sodelavcev slovenskega uredništva. V reviji je mogoče prebirati prispevke Danila Türka, Lučke Kajfež Bogataj, Egona Zakrajška, Franca Bogoviča, Luke Omladiča in številnih drugih strokovnjakov in poznavalcev področij geopolitike, logistike, okoljskih znanosti, ekonomije, trajnosti, umetne inteligence.