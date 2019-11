Šarec zavrnil špekulacije o Urlepovem odstopu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je sinoči odjeknila novica, da državni sekretar za koordinacijo med ministrstvi Vojmir Urlep zapušča kabinet predsednika vlade, se je na namigovanja o ozadjih odstopa na družbenem omrežju Twitter odzval premier Marjan Šarec.

Uradno naj bi bile glavni vzrok Urlepovega odstopa njegove zdravstvene težave, po neuradnih informacijah nacionalne televizije pa naj bi bile v ozadju kadrovske menjave v nekaterih državnih podjetjih, ki naj bi se zgodile brez njegove vrednosti.

Špekulacije o neuradnih ozadjih odstopa je danes na Twitterju zavrnil premier Šarec. Zapisal je, da ne ve, kdo bi lahko bil tako nečuteč in preračunljiv, da bi si izmislil slabo zdravstveno stanje. Ko človek zboli, postane vse preostalo tako zelo nepomembno, je poudaril.

Pojasnil je še, da sta se z Urlepom dogovorila, da v njegovem kabinetu ostane do konca letošnjega leta. "Ni vedno ozadja ... včasih so stvari kruto enostavne ... žal," je sklenil zapis.

Ne vem, kdo bil toliko nečuteč in preračunljiv, da bi si izmislil slabo zdravstveno stanje. Ko človek zboli, postane vse ostalo tako zelo nepomembno...G. Urlep ostaja v kabinetu do 31. decembra. Tako sva dogovorjena. Ni vedno ozadja...včasih so stvari kruto enostavne...žal. — Marjan Šarec (@sarecmarjan) November 29, 2019

Šarec je sicer včeraj ob robu prireditve Ambasadorji hoč'mo cesto! na Ravnah na Koroškem dejal, da gre za občutljivo zadevo, saj ima Urlep resne zdravstvene težave in zato težko govori konkretno. Kot je še pojasnil, ga je Urlep obvestil, da bo "moral po vsej verjetnosti izpreči". Dodal je, da je Urlep svoje življenje posvetil delu, to pa pusti svoj davek.

Na vprašanje, ali so zdravstvene težave edini razlog za njegov odhod, je Urlep odgovoril, da je "zdravje samo podlaga za to odločitev, preostalo je del politike". Po podatkih televizije naj bi bile v ozadju njegove odločitve kadrovske menjave v nekaterih državnih podjetjih, predvsem Petrolu in Telekomu, ki naj bi se zgodile brez njegove vednosti.