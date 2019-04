Šarec za Američane: Če EU razpade, smo pogubljeni

EU potrebuje novo, učinkovitejše vodstvo, da se bo uspešno zoperstavila populizmu in naraščajočemu vplivu Rusije in Kitajske, je v pogovoru za ameriško tiskovno agencijo AP dejal premier Marjan Šarec.

Opozoril je, da evropskim uradnikom in strankam ni uspelo preprečiti pohoda desnosredinskih skupin. "Populisti v Evropi so v vzponu, ker zmernim skupinam ni uspelo udejanjiti svoje agende."

"Razmere v Evropi so na splošno posledica tega, da obnašanje zmernih strank, zmernih sil ni bilo uspešno," je v intervjuju v angleščini dejal premier in dodal: "Če samo sediš in čakaš, kaj se bo zgodilo, bodo seveda populisti zelo glasni in bodo imeli veliko prostora."

"Potrebujemo drugo vodstvo"

Foto: Reuters 41-letni nekdanji igralec in komik, ki je vodenje slovenske vlade prevzel po lanskih parlamentarnih volitvah, je pogajanja o brexitu navedel kot primer počasnega odločanja v EU, piše AP.

"Potrebujemo drugo vodstvo, voditelje, ki bodo proaktivni in sposobni sprejemanja hitrejših odločitev," je dejal.

Agencija dodaja, da se Šarčeva stranka v Sloveniji sooča z izzivom desne SDS nekdanjega premierja Janeza Janše, ki je zaveznik madžarskega premierja Viktorja Orbana.

"Če EU razpade, smo pogubljeni"

Šarec je opozoril še na nepredvidljivost volitev. "Nikoli ne moreš vedeti, kaj se bo zgodilo na volitvah, in to je zdaj glavna težava, ki jo imamo. Lahko samo špekuliramo, ugibamo. Odvisni smo od volitev."

Razmere v Evropi je primerjal s 30. leti prejšnjega stoletja in ravnanjem tedanjega britanskega premierja Nevilla Chamberlaina, ki se je pogajal s Hitlerjem, namesto da bi se z njim soočil. "Vemo, kaj se je zgodilo," je dejal, a opozoril, da priložnost vedno obstaja.

"Če EU razpade, smo pogubljeni," je v intervjuju za AP še dejal Šarec.