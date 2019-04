Šarčeva vlada pridno lovi Janšev rekord #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marjan Šarec je takoj, ko se je zavihtel v sedlo, začel ustvarjati vtis premiera, ki vlada s trdo roko. Predvsem na račun menjav ministrov in državnih sekretarjev, manj opazno pa je zamenjal 22 državnih uradnikov, so poročali na Planetu.

V zgolj sedmih mesecih, odkar je Marjan Šarec stopil na čelo vlade, se je zamenjalo več vodilnih uradnikov kot v Cerarjevi vladi v štirih letih.

Najodmevnejše menjave so se v Šarčevi vladi zgodile kmalu po začetku mandata lani jeseni. Predsednik vlade je najprej razrešil šefa Sove Zorana Klemenčiča, svežega direktorja policije Simona Veličkega pa je po komaj pol leta nasledila Tatjana Bobnar, so poročali v oddaji Danes na Planetu. Tudi vojsko je prevzela ženska, in sicer Alenka Ermenc.

"Tam, kjer smo ugotovili, da zadeve ne delujejo tako, kot bi morale, smo pač zamenjali," je dejal premier Šarec.

Rekord v rokah vlade Janeza Janše

Menjava na čelu policije je bila ena od prvih. Razlog zanjo je bila nezdružljivost nekdanjega direktorja Veličkega in ekipe ministra za notranje zadeve.

"A lahko v sedmih dneh ugotoviš to nekompatibilnost? Ampak veste, če ga zamenjaš na hitro, z danes na jutri, ob tem pa nimaš njegovega naslednika, to pomeni nekaj globljega v ozadju," je prepričan Vinko Gorenak iz SDS, ki jo vodi Janez Janša.

Prav druga Janševa vlada v rokah drži absolutni rekord po številu vodilnih kadrovskih menjav, in sicer 33. V stranki komentarjev ne dajejo.

Šarčeva vlada, ki je zaprisegla septembra, je do zdaj zamenjala 22 državnih uradnikov in le še deset mest jih loči od absolutne zmage v zgodovini menjav vodilnega kadra.

vlada Janeza Janše (2004–2008): 13

vlada Boruta Pahorja (2008–2011): 29

vlada Janeza Janše (2012–2013): 33

vlada Alenke Bratušek (2013–2014): 25

vlada Mira Cerarja (2014–2018): 20

vlada Marjana Šarca (2018– ): 22