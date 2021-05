Samotestiranje dijakov že čez en teden? Zamude pri dobavi testov

Izdajo pozitivne odločbe glede testov za samotestiranje šolarjev je danes potrdila tudi Maja Bratuša, ki je vodila vladno novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede covida-19. Kot je dejala, so glede tega "postopki na ministrstvu za zdravje že stekli".

Na ministrstvu so še navedli, da dogovori o samotestiranju intenzivno potekajo z vsemi deležniki, glede nadaljnjih korakov pa bodo šole in javnost pravočasno obveščeni.

Odločbo je javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke izdala predlagatelju, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, s katero je pod pogoji iz določbe odobrila uporabo testov za izvajanje samotestiranja v okviru posebnega presejalnega programa za šolstvo.

Za zdaj tako še ni znano, pod katerimi pogoji se testi za samotestiranje lahko uporabljajo.

Samotestiranje zaustavile prepozne dobave

Sprva je bilo sicer predvideno, da se bo samotestiranje dijakov začelo v šolah 16. aprila, a je dobava testov zamujala, nato pa so jih morali še validirati. Država je teste naročila prek skupnega evropskega javnega naročila, v prvi fazi so jih naročili 300.000.

Lažno pozitivnih več kot polovica rezultatov

Današnji Večer medtem poroča o novih primerih lažno pozitivnih hitrih testov dobavitelja Majbert Pharma. V Mariboru je bilo po poročanju časnika lažno pozitivnih več kot 50 odstotkov rezultatov. Napake, ki so posledica okvarjene serije testov, so se začele pojavljati po prvomajskih počitnicah. V zdravstvenem domu so jih prijavili dobavitelju Majbert Pharmu in Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, ki sedaj skrbi za skupne nabave hitrih testov.

Iz združenja so sporočili, da so teste z napako uporabljali tudi drugod. "Tudi v osmih drugih zavodih so opazili in nam javili povečano število napak pri testih, ki so bili dobavljeni v zadnji dobavi. Kot naročnik smo dobavitelju javili napako in z njim opravili pogovor. Dogovorjeno je bilo, da bo dobavitelj preveril serijo zadnjih dobavljenih testov," so še navedli v združenju.