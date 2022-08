Saj ni res: tako je voznik po Bledu prevažal sup #foto

Policisti policijske uprave Kranj so delili fotografijo voznika, ki je na parkirišču pri veslaškem centru v Mali Zaki na Bledu sup prevažal na strehi avtomobila. Nič neobičajnega, če ne bi supa na strehi držal z roko.

Ljudje s svojim nespametnim početjem vedno znova presenetijo. Tako je voznik avtomobila na Bledu, natančneje pri veslaškem centru v Mali Zaki, sup naložil na streho avtomobila in se odpravil na pot. Očitno se mu ni zdelo, da bi moral sup pritrditi na streho, tako kot določa zakon, ampak si je pri tem pomagal kar z roko. S svojim ravnanjem je ogrožal sebe in druge udeležence v prometu.

Kranjski policisti, ki so fotografijo objavili na svoji strani na Facebooku, pri tem opozarjajo, da 74. člen zakona o pravilih cestnega prometa določa, da mora biti tovor na vozilu naložen in pritrjen oziroma pokrit tako, da ne predstavlja nevarnosti ali ovire za druge udeležence cestnega prometa.