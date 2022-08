Pogrešan 44-letni Marjan iz Hrastnika. Ste ga videli?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti Policijske postaje Hrastnik so bili v torek obveščeni, da svojci pogrešajo 44-letnega Marjana Lipičnika iz Hrastnika.

Pogrešani je visok okoli 185 cm, srednje postave, temnejših krajših las, na desni roki pa ima večji tatu. Nazadnje so pogrešanega opazili v torek na območju Hrastnika. Oblečen je bil v sive kratke hlače in svetlo sivo kratko majico ter obut v sive športne copate znamke Adidas, so sporočili s Policijske postaje Ljubljana.

Vse, ki bi karkoli vedeli, policija naproša, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Hrastnik na telefonsko številko (03)568 34 60 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Foto: PU Ljubljana