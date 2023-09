S tem so zadovoljni v Fidesu, ne pa tudi drugod

Dopoldne so sicer potekala pogajanja tudi za uslužbence v državnih organih, popoldne pa bodo še za izobraževanje, znanost in kulturo. Predlog, ki ga je vladna stran sindikatom predstavila na pogajanjih pred tednom dni, je težak približno 847 milijonov evrov, vanj pa niso vključene plače funkcionarjev in direktorjev.

Dopoldne so sicer potekala pogajanja tudi za uslužbence v državnih organih, popoldne pa bodo še za izobraževanje, znanost in kulturo. Predlog, ki ga je vladna stran sindikatom predstavila na pogajanjih pred tednom dni, je težak približno 847 milijonov evrov, vanj pa niso vključene plače funkcionarjev in direktorjev. Foto: STA

Vladni predlog odprave plačnih nesorazmerij in hkratne prevedbe na novo plačno lestvico je med sindikati javnega sektorja naletel na različne odzive. V zdravstvu so z njim zadovoljni v zdravniškem sindikatu Fides, ne pa tudi drugod. Po besedah predsednice Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irene Ilešič Čujović zanje ni sprejemljiv.

Predsednik Fidesa Damjan Polh je danes povedal, da v Fidesu na predlog nimajo pripomb in menijo, da se z njim popravljajo krivice, ki so bile storjene z decembra lani podpisanim sporazumom.

Z njim so bili višjih dvigov plač deležni predvsem mlajši zdravniki, saj je večini teh prinesel štiri plačne razrede, še enega pa so dobili v okviru aprilskega dviga plač, kot večina ostalih v javnem sektorju. Tokratni vladni predlog zanje predvideva dvig za en plačni razred. Izkušenejši zdravniki specialisti, ki so bili doslej večinoma deležni skupno dveh dodatnih plačnih razredov, pa bi tokrat dobili še štiri.

Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva opozarja, da so zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu v primerjavi z zdravniki postavljeni v manj ugoden položaj. Skupaj, ob upoštevanju dosedanjih in predvidenih dvigov, bi namreč pridobili enega ali dva plačna razreda manj kot zdravniki, je pojasnila.

Veliko še odprtih vprašanj

Sicer pa tako pri zdravnikih kot pri ostalih v zdravstvu opozarjajo, da je v pogajanjih še vrsta odprtih vprašanj, med drugim so kritični do predloga glede dopustov. "Če želimo takoj zapreti vse javne zavode s področja zdravstva in socialnega varstva, lahko ta predlog tudi sprejmemo, tako nezaslišan je," je ocenila Ilešić Čujović.

Kritična je bila zlasti do tega, da se dneve dopusta jemlje tistim, ki delajo z bolniki z najtežjimi vrstami psihičnih motenj, in še posebej najstarejšim zaposlenim. Tem bi s predlogom vzeli tudi 15 in več dni dopusta na letni ravni, je navedla. Če vlada meni, da bo s tem prihranila, je resnica ravno obratna, je dodala. Tako drastičnemu zmanjšanju dopustov bi namreč po njenih besedah sledili bolniške odsotnosti in tudi odpovedi delovnih razmerij.

Dogovor 15. oktobra malo verjeten

Polh je poudaril, da glede dopustov v njihovem sindikatu pričakujejo dialog in da so kriteriji, po katerem se letni popust določa, jasni. Sicer pa je ocenil, da so t. i. stebrna pogajanja, torej pogajanja za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, zašla v slepo ulico in da so se njihova pričakovanja o upoštevanju specifik v zdravstvu in sociali razblinila. "Vsi bi se radi primerjali, vsi bi radi gledali v sosedov krožnik," je dodal.

Oba dvomita, da bi se lahko dogovorili do 15. oktobra, kar je želja vlade. "Če v enem letu nismo naredili nič, se bojim, da tudi sedaj v dobrih treh tednih ne bo storjeno dovolj, da bi bili vsi zadovoljni," je ocenil Polh.

Sicer pa je vlada na današnjih pogajanjih za dejavnost zdravstva in socialnega varstva sindikatom prvič predstavila delovni predlog za uvrstitev plač direktorjev na plačno lestvico. Po besedah Ilešič Čujović predlog še ni medresorsko usklajen, ko bo, pa jim ga bo vladna stran glede na današnjo napoved tudi posredovala.