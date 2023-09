Še včeraj je lahko s svojo plačo odplačevala posojilo, danes pa…

Če kaj, je življenje nepredvidljivo. Brezskrbnost lahko že jutri zamenjajo težave, na katere niste niti pomislili. Prav to se je zgodilo Anji, ki je do nedavnega živela popolnoma običajno. Imela je svoj s. p. in delala za naročnike. Nenadoma je huje zbolela. Zaradi šoka in stresa, ki ga je doživela ob tem, ko je izvedela za bolezen, ni bila več sposobna vsakodnevno opravljati svojega dela, nato pa je sledilo še dolgotrajno zdravljenje. Ker sedem mesecev ni bila zmožna za delo, so njene stranke pobegnile drugam. Dohodka tako rekoč ni več ustvarjala, kupce je postopoma izgubljala, denarja na bančnem računu za odplačevanje davčnih obveznosti in za odplačevanje posojila za stanovanje pa je tudi že zmanjkovalo.

Težko se je prebijala iz meseca v mesec, bolniško nadomestilo ji je komaj zneslo za odplačevanje stanovanjskega posojila in tekočih stroškov. Nekaj prihrankov, ki jih je imela na banki za hude čase, je porabila za doplačevanje zdravil. Ko se je končno pozdravila, je ugotovila, da mora svoje podjetje zapreti, banki pa je še vedno dolgovala dva obroka za odplačilo stanovanjskega posojila.

Preostalo ji ni nič drugega, kot da se prijavi na zavod za zaposlovanje in si poišče novo službo. A kaj, ko nove službe ni mogoče najti hitro. Medtem ko je iskala novo zaposlitev ji je banka zasegla stanovanje, ki je bilo pod hipoteko. Čeprav je to le primer zgodbe, pa se lahko tak ali drugačen težek položaj popolnoma nepričakovano pripeti vsakomur.

Rešitev je zaščita delovne sposobnosti

Anjino življenje bi ubralo popolnoma drugačno pot, če bi sklenila zavarovanje za primer delovne nezmožnosti, pri katerem bi premija znašala le 14,73 evra na mesec. Znesek premije bi se celo knjižil med stroške njenega espeja. Ob nastopu hude bolezni bi prejela izplačilo v višini 80 tisoč evrov, kar bi ji zadoščalo za odplačilo vsega posojila. Stanovanje bi tako lahko obdržala. Ostalo bi ji še nekaj denarja za odplačilo zdravil in pokrivanje tekočih stroškov. Rezerve, ki jo je imela na banki, se ji ne bi bilo treba niti dotikati. Denar bi ji ostal za čas, ko bi na zavodu za zaposlovanje iskala novo službo. Njen življenjski slog se tako sploh ne bi spremenil, standard ji ne bi upadel. Doživljala bi manj stresa, kar bi ji vsekakor pomagalo tudi pri okrevanju.

Hujša bolezen ali poškodba lahko pusti hude posledice. Življenjski slog se močno spremeni, dohodki se znižajo, stroški zvišajo. O tem sicer ne razmišljamo dovolj, a preventivno lahko naredimo marsikaj.

Da boste lahko posojilo nemoteno odplačevali tudi jutri

Zelo pomembno je, da že pri najemu posojila poskrbite za celovito zaščito. Ne le za zavarovanje posojila na banki v primeru smrti, ampak tudi za zavarovanje posojila, če ga ne bi zmogli odplačevati zaradi izpada dohodka.

Cena pravilno zavarovanega posojila je namreč zelo nizka v primerjavi s težavami, ki se pojavijo, če se dohodki znižajo zaradi poškodbe, hude bolezni ali smrti partnerja oziroma zakonca.

Z brezplačnim informativnim izračunom boste izvedeli, koliko vas stane popolno zavarovanje posojila. Za primer izpada dohodka ob hudih poškodbah in kritičnih boleznih, kot so rak, kap, srčni infarkt, da ga boste lahko nemoteno odplačevali, in za primer smrti, s čimer boste preprečili, da bi posojilo podedovali vaši otroci.

Če se zaradi bolniškega nadomestila mesečni prihodek zniža, to ne vpliva na višino posojilne obveznosti, ki tudi v finančno težkem obdobju ostaja nespremenjena. Ravno v času bolezni pa so dodatne skrbi popolnoma odveč. Dodatni stres le še poslabša zdravstveno stanje posameznika, kar privede še do daljšega zdravljenja in daljše bolniške odsotnosti. Tako se vrtimo v začaranem krogu. S pravilnim in pravočasnim preventivnim zavarovanjem se lahko v prihodnje izognete finančnim težavam.

