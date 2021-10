S tehnologijo 5G do večje konkurenčnosti podjetij

Za večjo konkurenčnost potrebujemo boljšo povezljivost in tehnologija 5G prinaša večje hitrosti, kar je pomembno za razvoj v mnogih sektorjih. Krajši odzivni časi omogočajo razvoj pametne industrije in nadaljnjo digitalno preobrazbo gospodarstva, je pojasnil v. d. generalnega direktorja direktorata za informacijsko družbo Peter Jenko.

"Povezljivost je eden izmed ključnih dejavnikov gospodarskega in družbenega razvoja," je na današnjem dogodku o priložnostih omrežja 5G za poslovne uporabnike uvodoma dejal Jenko. Po njegovi oceni Slovenijo na področju 5G čakajo pomembni izzivi, med drugim moramo imeti pred seboj cilj stoodstotne pokritosti vseh poseljenih območij v državi s širokopasovnimi omrežji do konca desetletja.

Z uvajanjem naprednejših omrežnih tehnologij se poleg hitrosti izboljšuje tudi varnost, razpoložljivost in zanesljivost omrežij, kar je posebej pomembno za podjetja in kritično infrastrukturo, je prepričan profesor z ljubljanske fakultete za elektrotehniko Boštjan Batagelj.

5G potrebujemo zaradi porabe mobilnih podatkov

Tehnologijo 5G obenem potrebujemo zaradi vedno večje porabe mobilnih podatkov. "Z leti promet narašča, in če bi hoteli zagotoviti te potrebe po prometu s 4G-tehnologijo, bi morali graditi vedno več baznih postaj, če uvedemo 5G pa lahko z enakim številom baznih postaj shajamo še nekaj let," je pojasnil Batagelj.

Omrežje 5G se lahko uvaja na samostojni in nesamostojni način delovanja (stand alone in non stand alone). V Sloveniji se bolj poslužujemo slednjega načina in obstoječemu 4G-omrežju priključujemo 5G-omrežje na nekih novih frekvenčnih pasovih. A to sobivanje je po mnenju Batagelja zgrešena pot v razvoju. Države, kot sta Kitajska in Nemčija, medtem že uvajajo samostojni način delovanja in to capljanje za njimi nas bo nekaj stalo, je opozoril.

5G storitve na voljo v 24 državah Evropske Unije

V EU so komercialne storitve 5G trenutno na voljo v 24 državah, ki pa imajo različne pristope pri njihovem uvajanju, je dejal Alberto di Felice iz evropskega združenja za digitalno tehnologijo Digitaleurope.

Kot je opozoril, v EU zamujamo priložnosti, ker je pri uvajanju tehnologije 5G prevelik poudarek na trgu potrošnikov. Ta tehnologija namreč največ koristi prinaša ravno pri razvoju pametnih tovarn in pametne proizvodnje ter kmetijstvu, je izpostavil.

V EU so ambicije po izboljšanju razmer, tako je določen delež sredstev za okrevanje in odpornost namenjen digitalizaciji držav članic. Na združenju v tem vidijo priložnost za digitalizacijo gospodarstva, s čimer bo EU dvignila svojo raven konkurenčnosti na svetovni ravni.

Današnji dogodek so v okviru Tedna 5G v Digitalnem središču Slovenije pripravili Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), IKT horizontalne mreže in Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije.

V okviru hibridnega dogodka so bile tekom dneva predstavljene različne rešitve, ki jih nova generacija mobilnih omrežij prinaša predvsem poslovnim uporabnikom.