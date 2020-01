S projektom Šolar na smuči so otrokom pričarali zimski nasmeh

V Tušu so se pridružili vseslovenskemu projektu Šolar na smuči, ki je v petih letih dan na snegu omogočil že več kot 12 tisoč otrokom. Letos se bodo novi zimski nasmehi narisali na ustnicah tri tisoč otrok iz vse Slovenije, ki obiskujejo 4. razred osnovne šole. Skupaj s strokovnimi učitelji in vaditelji bodo na več slovenskih smučiščih, številni tudi prvič, spoznali lepote in radosti smučanja.

Projekt Šolar na smuči bodo izvedli na slovenskih smučiščih med 19. do 24. januarjem 2020. Ambasador projekta je smučarska legenda, vrhunski alpski smučar Jure Košir, ki otroke na snegu spodbuja in jim tudi pomaga pri učenju.

Zavedajo se odgovornosti do okolja

"Otroški nasmehi so največje darilo in zahvala, ki jo lahko prejmemo za svoja dejanja. Ne potrebujemo veliko, le malo razmisleka, dobre volje in gesto, ki otroku pričara nepozabne spomine. In zimske radosti so nekaj, kar je z nami povezano že desetletja," so poudarili v Tušu.

Foto: Urban Meglič

V Tušu se zavedajo, da se odgovornost do okolja, kjer ustvarjaš in delaš, gradi na trdnih temeljih zadovoljnih ljudi. Med njimi so otroci žal pogosto spregledani, zato so ponosni, da skupaj dajejo naši družbi zgled, kako lahko postane boljša.

Tuš je s pomočjo svojih poslovnih partnerjev v 17 letih dobrodelnega projekta Pričarajmo nasmeh že polepšal poletne počitnice več kot 8.600 otrokom, a pred njimi je nov izziv.

Foto: Urban Meglič

Tokrat so se odločili, da projekt razširijo na letni čas, v katerem številni otroci ne morejo doživeti vseh njegovih lepot. Zimske radosti na snegu so nekaj, kar je s Slovenijo in Slovenci povezano že desetletja. V naših rokah je, da to tradicijo ohranjamo in jo omogočamo novim rodovom.