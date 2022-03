S premikom ure smo prešli na poletni čas

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z današnjim premikom urinih kazalcev z 2. na 3. uro smo prešli na poletni čas in se poslovili od zimskega obdobja, kar nam je vzelo eno uro spanja. Oktobra bomo uro ponovno prestavili na zimski čas. Kljub polemikam o premikanju ure jo bomo po odločitvi Evropske komisije prestavljali še vsaj štiri leta.

V zadnjih letih je bilo veliko razprav o tem, da bi prestavljanje ure prekinili, evropski poslanci pa so leta 2019 odločili, da bo premikanje ure ukinjeno leta 2021. Zaradi epidemije je to vprašanje ostalo v senci, evropska komisija pa je nato določila, da bomo uro prestavljali še vsaj do leta 2026.

Odločitev za poletni ali zimski čas je prepuščena državam članicam. V Sloveniji pa bi ob odpravi premikanja ure na podlagi zakona o računanju časa obveljal standardni zimski čas.

Drugače pa so pokazali rezultati javnega posvetovanja, ki ga je Bruselj organiziral leta 2018. V skladu z njimi smo Slovenci bolj naklonjeni poletnemu času.

Namen premikanja ure na poletni čas je bil, da bi luči prižgali kasneje v dnevu in tako bolje izkoristili dnevno svetlobo, s tem pa prihranili energijo. Zaradi ukrepa naj bi bilo manj prometnih nesreč in kriminala, pa tudi gospodarstvo naj bi čutilo pozitivne učinke.

Nasprotniki ukrepa medtem izpostavljajo, da premikanje kazalcev negativno vpliva na biološko uro ljudi, slabša njihovo razpoloženje in zdravje.

Marsikje po svetu ne prestavljajo urinih kazalcev, pa tudi tam, kjer jih, tega ne storijo nujno na isti dan.