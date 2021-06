Po pregledu okoliščin nesreče so policisti ugotovili, da je 44-letnici spodrsnilo na spolzkem terenu in je posledično padla na hrbet ter si pri tem poškodovala hrbtenico.

Pri reševanju na težko dostopnem terenu so sodelovali reševalci Gorske reševalne službe Tolmin, člani Helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika z vojaškim helikopterjem in ekipa Nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Tolmin.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Kriva je bila sama

Kasneje so poškodovanko s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Policisti Policijske postaje Tolmin so ob dogodku tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

"Vse občane in turiste pozivamo, da so v naravnem okolju, kjer teren ni vedno predvidljiv, še posebej pozorni in pazijo na lastno varnost," so še pozvali na policiji.

Preventivni nasveti za pohodnike, planince in gornike so dostopni tudi na spletni strani Policije:

https://www.policija.si/index.php/preventiva-/nasveti-za-dopust/469-nasveti-za-pohodnike-planince-gornike.