S poletjem spet velike gneče zaradi del na slovenskih cestah #video

Bliža se poletje, s tem pa spet večne obnove naših avtocest in odstranjevanje še zadnjih cestninskih postaj. Viadukt Ravbarkomanda že obnavljajo, dela bodo končana do glavne turistične sezone, obljublja Dars. Bosta pa julija in avgusta na udaru predor Golovec in polovica dolenjske avtoceste pri Višnji Gori. Za nekaj gneče bo poskrbelo tudi odstranjevanje desetih velikih in enajstih stranskih cestninskih postaj.

Na primorki jih bodo odstranili pet, na dolenjski avtocesti tri, na štajerski avtocesti deset in na pomurki tri. Z deli ne bo obremenjena zgolj gorenjska avtocesta, a tam bodo zastoji pred predorom Karavanke, poročajo v oddaji Danes na Planetu.

Največji zastoji se pričakujejo ob zaprtju predora Golovec proti Kopru, ki bo predvidoma zaprt julija in avgusta in na dolenjki med Grosupljem in Višnjo Goro, kjer bodo popravljali višnjegorski klanec.

Na Primorskem bodo odstranili pet postaj - Bazara, ki jo bodo začeli odstranjevati jeseni, Videž, Kozina in Senožeče. Aktivno je že gradbišče na viaduktu Ravbarkomanda.

Najbolj bo obremenjena štajerska avtocesta

Na dolenjki bodo odstranili tri cestninske postaje, in sicer Dob Drnovo in Krško, kjer bodo tudi preplastili vozišče.

Najbolj obremenjena bo štajerska avtocesta, kjer bo padlo kar deset postaj: Kompolje, Blagovica sever in jug, Lukovica sever in jug ter Krtina sever in jug. Naprej od Trojan pa Vransko, Tepanje in Slovenske Konjice.

Pomurska avtocesta ima še tri postaje, Pesnica, Dragotinci in Prepolje, ki jih bodo letos odstranili.