S črno snovjo nad hišo in avtomobil #foto

V noči na soboto so se nepridipravi znesli nad fasado stanovanjske hiše in osebnim avtomobilom v Slovenski Bistrici. Lastnik ima za okoli 25 tisoč evrov škode, so sporočili s PU Maribor.

Neznanci so se nad hišo znesli med 23. in 7. uro. Hišo in avtomobil so poškropili s črno snovjo, najverjetneje gre za bitumensko smolo, piše portal Bistrican.si.

Kot je v sporočilu našemu mediju zapisal sin lastnika, sta starša med nočjo s petka na soboto doživela šok. "S sprevženim dejanjem so nepridipravi njuno hišo in eno leto star avto poškodovali oziroma iznakazili do te mere, da potrebuje popolno prenovo. S tem nerazumnim in primitivnim dejanjem sta moja starša oškodovana vsaj za 30.000 evrov," je še zapisal.

Policisti pozivajo vsi, ki bi vedeli karkoli o dogodku, naj pokličejo na policijsko postajo Slovenska Bistrica na številko 02 843 29 00 ali na anonimno telefonsko številko 080 12 00.

