Rop v središču prestolnice: prodajalki grozil s pištolo

V petek nekaj po 16. uri je v prodajalni v središču Ljubljane do blagajničarke pristopil neznan moški in s pištolo v roki od nje zahteval denar. Med ropom je prodajalko tudi lažje poškodoval. Moški je star med 20 in 25 let, visok okoli 185 centimetrov, oblečen je bil v črna oblačila. Na glavi je imel masko in kapo s ščitkom.