Rop prodajalne na Poljanski: grozila, odtujila denar in pobegnila

V petek so bili ljubljanski policisti obveščeni o roparski tatvini v eni izmed prodajaln na Poljanski cesti. Neznana storilca sta vstopila v prodajalno, zagrozila prodajalcu ter od njega zahtevala denar. Odtujila sta nekaj tisoč evrov gotovine. Po dejanju sta peš pobegnila v smeri stare Ljubljane. Nobena oseba v dogodku ni bila poškodovana.

Kot so sporočili s policijske uprave Ljubljana, so bili v petek okoli 7. ure obveščeni o tatvini v eni od prodajaln na Poljanski cesti. Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil. Moška, ki sta tatvino izvedla, sta srednjih let, eden izmed njiju je visok okoli 160 drugi okoli 170 centimetrov, oba imata kratke lase. Ob dogodku sta nosila zaščitno masko na obrazu, oblečena sta bila v črna oblačila, je dodala policija.