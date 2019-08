Romun prevažal 36 tujcev, Hrvata 33, Srb pa 14

Policiste so v preteklih dneh obilno zaposlovali nezakoniti prehodi meje. V bližini Ručetne vasi so v sredo prijeli romunskega voznika, ki je prevažal 36 nezakonitih prebežnikov. Dan pozneje so na avtocesti prijeli Hrvata, ki sta v osebnem vozilu in kombiju prevažala 33 tujcev, v Malem Okiču pa Srba, ki je prevažal 14 prebežnikov.

Črnomaljski policisti so v bližini Ručetne vasi pri Črnomlju v sredo ustavili kombinirano vozilo italijanskih registrskih tablic, ki ga je vozil Romun. Pri pregledu so v tovornem delu odkrili 36 Pakistancev, ki so državno mejo prestopili izven mejnih prehodov. Vsem so odvzeli prostost, 51-letnega Romuna pa so s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Brežiški policisti so v četrtek na dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani nekaj pred 7. uro ustavili osebni avtomobil in kombi. V postopku so ugotovili, da je v kombiju 33 tujcev, ki so v državo prišli izven mejnih prehodov, od tega 15 Afganistancev, 14 Turkov, trije Sirci in Palestinec. Voznika kombija in avtomobila, oba hrvaška državljana, so pridržali zaradi suma storitve kaznivega dejanja.

Avto francoskih tablic je vozil Indijec

Črnomaljski policisti so v sredo v Drenovcu ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil Indijec. Vozilo francoskih tablic so zasegli, tujcu pa odvzeli prostost, saj se je izkazalo, da je državno mejo med Italijo in Slovenijo prestopil na nedovoljen način. Zaradi suma, da je sodeloval pri izvajanju nezakonitega preh pristojnemu tožilstvuajanja državne meje, so mu odvzeli prostost. pristojnemu tožilstvu

V zadnjih dveh dneh so policisti v Učakovcih obravnavali tudi skupino 18 Pakistancev, v kateri je bil 13-letni otrok brez spremstva. Nastanili so ga v center za tujce. V bližini Radovice pa so policisti prijeli šestčlansko družino iz Iraka.

Mariborski policisti so v četrtek v Malem Okiču v občini Cirkulane ob hrvaški meji ustavili 40-letnega Srba, ki je v najetem vozilu ljubljanskega registrskega območja na nedovoljen način preko državne meje s Hrvaško prepeljal 14 tujcev. Srba so pridržali in ga bodo kazensko ovadili, ostale tujce pa so vrnili hrvaškim varnostnim organom, so sporočili z mariborske policijske uprave.

Julija največ nezakonitih prehodov meje po množičnih migracijah



Trend števila nezakonitih prehodov meje kaže bolj strmo naraščanje števila kot lani, medtem izpostavlja policija. V juliju je bilo doseženo najvišje mesečno število prehodov po množičnih migracijah leta 2016, in sicer 1740. V prvih sedmih mesecih leta jih je bilo 7415. Policisti so najpogosteje obravnavali državljane Pakistana, Alžirije in Afganistana.