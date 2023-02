Romana Tomc nad Golobovo vlado: To je vojna proti medijem in neodvisnemu novinarstvu

Evropska poslanka Romana Tomc je na vodjo skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije Sophie in 't Veld naslovila pismo, v katerem opozarja "na vojno proti medijem in neodvisnemu novinarstvu, ki smo jih od nastopa vlade Roberta Goloba priča v Sloveniji". V Gibanju Svoboda so očitke Tomčeve zavrnili kot izmišljene.

Da je javna Radiotelevizija Slovenija (RTVS) postala politično obvladovana, po mnenju Tomčeve pričajo podatki o pritiskih, ki jih je objavil predsednik programskega sveta RTVS Peter Gregorčič.

Eden od svetnikov RTVS naj bi bil tarča pritiskov poslanke Gibanja Svoboda Mojce Šetinc Pašek. Ta naj bi od svetnika zahtevala podpis zahteve za sklic izredne seje programskega sveta za razrešitev generalnega direktorja RTVS. "Za odločitev mu je dala pol ure časa, v nasprotnem primeru pa mu je zagrozila z odvzemom mesta predsednika uprave družbe Sava turizem," je zapisala Tomčeva.

"Če bi se te navedbe izkazale za resnične, bi to pomenilo še eno v vrsti epizod vse večjega političnega pritiska, ki ga slovenska vlada izvaja na vodstvo RTVS," je dodala. Nova "skrajno leva vlada" si je po njenem mnenju že večkrat poskušala podrediti RTVS, tudi z nedavno sprejetim zakonom o RTVS, ki da je po mnenju številnih pravnikov neustaven, je zapisala. "Vojna proti medijem in neodvisnemu novinarstvu v Sloveniji je v polnem teku," je dodala.

Izmišljeni očitki in klevete

V Gibanju Svoboda so očitke Tomčeve o nevzdržnih političnih pritiskih na medije odločno zavrnili kot izmišljene. Zapis o Šetinc Paškovi pa so označili za klevete. "To izmišljeno izjavo Petra Gregorčiča je omenjeni Andrej Prebil zanikal," so zapisali. Da zaradi klevetanja in blatenja njenega imena razmišlja o tožbi Petra Gregorčiča, pa je izjavo demantirala tudi poslanka Mojca Šetinc Pašek.

Od Tomčeve, ki po njihovem mnenju "aktivno sodeluje pri blatenju poslanke Mojce Šetinc Pašek, Gibanja Svoboda in vlade Roberta Goloba", zato pričakujejo umik pisma, ki ga je poslala Sophie in 't Veld, in tudi javno opravičilo.