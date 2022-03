Rojstvo vojske Evropske unije: tako se bomo branili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Članice EU za vojaške izdatke namenjajo 200 milijard evrov, kar je 1,5 odstotka bruto nacionalnega proizvoda. To je štirikrat toliko kot namenja Rusija, a ne enako učinkovito, in toliko kot namenja Kitajska, ki pa ima namesto 27 različnih sistemov eno vojaško strukturo. Foto: STA

Zunanji in obrambni ministri EU so danes v Bruslju potrdili strateški kompas - vizijo obrambnega razvoja unije v prihodnjem desetletju. Njegovo rojstvo je zaznamovala vojna v Ukrajini. Eden ključnih delov nove strategije je vzpostavitev zmogljivosti za hitro odzivanje na krize z do 5.000 vojaki do leta 2025.

Sprejetje strateškega kompasa, ki ga bo konec tedna potrdil še vrh unije, je zaznamoval ruski napad na Ukrajino. Ta za unijo pomeni "tektonski premik v evropski zgodovini", so pred dnevi zapisali voditelji članic EU v versajski izjavi, pripravljeni v znamenju vojne v Ukrajini.

"To ni odgovor na vojno v Ukrajini, je pa del odgovora," je pomen strateškega kompasa opisal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell, ki je prepričan, da je to pomembna prelomnica za EU kot varnostno igralko.

Koliko bo obramba stala?

V versajski izjavi so se voditelji med drugim zavezali k znatni krepitvi obrambnih izdatkov in deleža obrambnih proračunov za obrambne naložbe, kar sicer predvidevajo tudi obrambni cilji zveze Nato. A unija ni tako izrecna kot Nato, ki je cilja tudi konkretno opredelil: najmanj dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) za obrambo in od tega najmanj petina za naložbe.

Članice EU po Borrellovih besedah za vojaške izdatke namenjajo 200 milijard evrov, kar je 1,5 odstotka bruto nacionalnega proizvoda. To je štirikrat toliko kot namenja Rusija, a ne enako učinkovito, in toliko kot namenja Kitajska, ki pa ima namesto 27 različnih sistemov eno vojaško strukturo, je ponazoril.

Obrambne vrzeli

Visoki zunanjepolitični predstavnik je opozoril, da je to šele začetek, da bo treba besede še spremeniti v dejanja, in spomnil, da je treba opredeliti obrambne vrzeli in jih odpraviti.

Strateški kompas, ki naj bi pomagal uresničiti cilj krepitve obrambnih izdatkov in zmogljivosti, temelji na štirih stebrih oziroma ključnih besedah: ukrepati, zavarovati, vlagati in partnerji.

Do 5.000 vojakov

Gre zlasti za krepitev samostojnega delovanja EU v krizah, tudi z vidika bolečega nauka iz Afganistana, ter okrepitev odpornosti na nove nevarnosti, kot so hibridne grožnje in kibernetski napadi.

Največ pozornosti je bilo v razpravah o strateškem kompasu namenjene razvoju zmogljivosti za hitro napotitev do 5.000 vojakov v odziv na različne vrste kriz, ki naj bi bile operativne do leta 2025, prve skupne vaje pa naj bi začeli izvajati prihodnje leto.

"Vojna je zdramila našo zavest"

Poleg tega daje strateški kompas več poudarka kibernetskemu prostoru in vesolju, ki so po Borrellovih besedah "bojišča prihodnosti". Namesto za osvajanje ozemlja gre sedaj za osvajanje misli ljudi, veliko dela bo treba storiti z besedami in idejami, je dejal.

Pri tem bo treba po Borrellovih navedbah tudi evropske davkoplačevalce prepričati, da je treba več vlagati v obrambo, saj bo sicer EU v nevarnosti. Vojna je zdramila našo zavest in nas opozorila, da se odvisnost lahko uporabi kot orožje, je opozoril.

Slovenski zunanji minister Anže Logar pa je ob sprejetju strateškega kompasa izpostavil, da je to dokument, ki bo v prihodnje opredeljeval proaktivni pristop EU do vseh ključnih varnostnih vprašanj in dajal normativno podlago za ukrepanje. Sprejetju kompasa je po ministrovih besedah danes sledil spontani aplavz.