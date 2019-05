Rekordni maj: tako hladno ni bilo že od leta 1991

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Povprečna temperatura v zadnjem mesecu letošnje meteorološke pomladi, ki se izteka v petek, bo od dve do tri stopinje Celzija nižja od dolgoletnega povprečja in s tem najnižja po letu 1991.

Dolgoletno povprečje temperature zraka čez ves dan je sicer maja po nižinah večinoma med 15 in 16 stopinj Celzija, ob morju nekoliko več, v višjih legah pa nekoliko manj, je pojasnil klimatolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Gregor Vertačnik.

Izjemno malo sončnih ur

Najbolj bo letošnji maj izstopal po izjemno majhnem številu sončnih ur, saj bo na nekaterih vremenskih postajah celo rekordno siv. Skupno število sončnih ur bo večinoma med 110 in 140, kar je le polovica normalne vrednosti in toliko, kot je običajno za februar ali marec, so navedli na Arsu.

Letos smo v Sloveniji doslej manj sončnega vremena imeli le januarja, najbolj sončen pa je bil doslej mesec marec.

Veliko število dni s padavinamo, vendar ne velike količine

Padavin je bilo v maju več od povprečja, vendar so v nizu meritev še bistveno bolj namočeni meseci maji. Sicer pa letošnji maj izstopa predvsem po številu dni s padavinami, ne pa toliko po sami količini padavin, razen ponekod na Primorskem, kjer je to eden najbolj namočenih majev v zadnjih sto letih, je povedal Vertačnik.

Arso bo podrobnejšo statistiko vremenskega dogajanja v maju predvidoma objavil prihodnji teden.

