Kaj je povzročilo "onesnažen" videz Piranskega zaliva? #foto

Včeraj je narasla Dragonja obarvala del morja v Piranskem zalivu z rjavo barvo. Zaradi podobne temperature sladke in slane vode, je kalna sladka voda Dragonje ostala na površini. pic.twitter.com/lriwRXpvyj — ARSO vode (@ARSO_VODE) May 21, 2019

Temperatura morja se v zadnjih dneh giblje okrog 15 stopinj Celzija, podobne temperature pa je tudi voda v Dragonji. Zato se je v ponedeljek v Piranskem zalivu pojavil velik rjav madež.

"Zaradi podobne temperature sladke in slane vode je kalna sladka voda Dragonje ostala na površini," so razložili na Agenciji za okolje.

Plohe in nevihte se bodo nadaljevale

Vreme v Sloveniji bo še naprej v znamenju krajevnih padavin. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo zjutraj manjše krajevne padavine. Čez dan bodo vmes tudi sončna obdobja, popoldne bodo nastale krajevne plohe ali nevihte. Ponekod bo pihal zahodni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija.

V četrtek in petek več sonca, a …

V četrtek in petek bo več sončnega vremena, a v popoldanskem času bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.