Razmere se slabšajo: ECDC celotno Slovenijo obarval oranžno

Prejšnji teden je bil oranžen le zahodni del Slovenije, zdaj pa se je tako obarval še ostali del države.

Na Hrvaškem obala ostaja oranžna, čemur se je pridružil tudi severni del države. Velik del srednje Evrope je sicer po novem oranžen, zahod pa rdeč, ponekod temno rdeč. Rdeči so še Grčija, Bolgarija in deli severne Evrope. Zelene medtem ostajajo Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska in Romunija.

V oranžno kategorijo območje uvrstijo, ko je 14-dnevna incidenca okužb na 100 tisoč prebivalcev nižja od 50 in je delež pozitivnih testov višji od štirih odstotkov ali ko je incidenca med 50 in 75 in delež pozitivnih testov višji od enega odstotka oziroma ko je incidenca med 75 in 200, delež pozitivnih testov pa nižji od štirih odstotkov.