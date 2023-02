Raziskava: več kot tretjina slovenskih zdravnikov razmišlja o opustitvi zdravniškega poklica

Evropski zdravniki so nekoliko bolj zadovoljni na delovnem mestu, je pokazala raziskava Digital Doctor podjetja Mediately v devetih evropskih državah. Na splošno so tudi bolj optimistični glede prihodnosti, v Sloveniji pa jih 36 odstotkov razmišlja o opustitvi poklica. Najpomembnejši razlog za to je preobremenjenost, so sporočili iz podjetja.

"Slovenski zdravniki si želijo, da bi svoje delo dobro opravili in imeli čas za svoje paciente," so v sporočilu za javnost povzeli besede direktorja Mediately Blaža Triglava.

Kljub splošnemu izboljšanju zadovoljstva je raziskava podrobneje razgalila izzive v zdravniškem poklicu, vključno s preobremenjenostjo z delom, plačami in kariernim razvojem. Pri izzivih so opazne razlike med državami, ki so tudi razlog, da se je optimizem med zdravniki glede prihodnosti njihovega poklica v primerjavi z lanskim letom zmanjšal, najbolj med slovenskimi, italijanskimi in slovaškimi zdravniki. V primerjavi z lanskim letom so bolj optimistični bolgarski in romunski zdravniki.

Ugotavljajo vire zdravniških informacij

Raziskava Digital Doctor vsako leto ugotavlja, katere vire informacij zdravniki uporabljajo v svoji vsakodnevni praksi za spremljanje najnovejših dognanj na svojem področju. V letu 2020 so bili najpogosteje uporabljeni viri mobilne medicinske aplikacije in članki v revijah. Leta 2021 se je uporaba mobilnih medicinskih aplikacij nekoliko povečala, medtem ko je uporaba člankov v revijah ostala na podobni ravni.

Nov priljubljen vir informacij so tudi spletne strani zdravniških združenj, polovica zdravnikov je poročala o njihovi uporabi. Tudi članki v revijah še naprej ostajajo najljubši vir informacij med zdravniki, bere jih 69 odstotkov sodelujočih zdravnikov. Le dve odstotni točki manj so po priljubljenosti uporabe dobile medicinske aplikacije.

V raziskavi največ splošnih zdravnikov

V raziskavi Digital Doctor je odgovore prispevalo skoraj sedem tisoč zdravnikov iz devetih držav, kjer je na voljo medicinska aplikacija Mediately. Cilj raziskave je spremljati vedenje zdravnikov pri uporabi digitalnih virov medicinskih informacij in spoznati njihove potrebe, kar vodi v boljšo obravnavo bolnikov. Približno 40 odstotkov udeležencev v raziskavi je bilo starejših od 45 let. Splošni zdravniki so najbolj zastopana specializacija, v raziskavi je sodelovalo nekaj več kot tisoč splošnih zdravnikov. Udeleženci so bili enakomerno razporejeni po vseh devetih državah, največ sodelujočih zdravnikov je bilo iz Italije, Romunije in Srbije.