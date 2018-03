Računsko sodišče zaradi nezakonitega financiranja na sodišče poslalo SDS in SD

Računsko sodišče je zaradi nezakonitega financiranja vložilo obdolžilne predloge zoper stranko SDS in SD, je za Siol.net potrdil Tomaž Vesel, predsednik računskega sodišča.

Sporni sta bili dve posojili, ki jih je največja opozicijska stranka SDS najela v nasprotju z zakonom o financiranju političnih strank.

Prvo je bilo 450.000 evrov vredno posojilo, ki ga je SDS decembra lani najela pri bosanski državljanki Dijani Đuđić. Po tem, ko je zgodba izbruhnila v javnosti in je postalo jasno, da so v SDS kršili zakonodajo, so posojilo sicer vrnili.

SDS si je 60.000 evrov že avgusta izposodila tudi pri podjetju Nova obzorja, katerega 44,2-odstotni solastnik je prav SDS.

SDS je pri bosanski državljanki Dijani Đuđić najela 450.000 evrov vredno posojilo. Foto: Planet TV Računsko sodišče je opravilo predrevizijsko poizvedbo pri obeh posojilih in ugotovilo znake prekrškov, zato je bilo dolžno podati obdolžilna predloga.

Zakon o političnih strankah namreč dovoljeno višino posojila pri fizični osebi omejuje na 10-kratnik povprečne mesečne plače. V drugem primeru je bilo sporno, da si je SDS izposodil denar od podjetja, medtem ko zakon dovoljuje financiranje le pri pravnih osebah, ki so banke ali posojilnice.

V SD nezakonito financirali Solidarnost

Pri Socialnih demokratih (SD) je medtem računsko sodišče ugotovilo nezakonito financiranje stranke Solidarnost.

Kot je računsko sodišče ugotovilo že v reviziji pravilnosti poslovanja SD, je ta od leta 2014 neupravičeno nakazoval del sredstev stranki Solidarnost. V letu 2016 ji je nakazal 6.524,82 evra.

Solidarnost je namreč z SD v letu 2014 sklenila dogovor o skupnem nastopu na volitvah v državnem zboru leta 2014, kjer sta se dogovorili, da bodo njuni kandidati nastopili na kandidatni listi SD ter da si stranki v razmerju 85 : 15 delita sredstva iz državnega proračuna, ki ju prejmeta na podlagi zakona o političnih strankah.

Računsko sodišče pod vodstvom Tomaža Vesela je zaradi spornega financiranja političnih strank podal več obdolžilnih predlogov. Foto: Bojan Puhek Računsko sodišče je po drugi strani ugotovilo, da v tem primeru ni šlo za skupno listo obeh strank, temveč je SD vložila samostojno kandidaturo. To je potrdila tudi Državna volilna komisija. Stranka Solidarnost zato po ugotovitvah revizorjev ni bila upravičena do sredstev iz državnega proračuna.

Ker je po mnenju računskega sodišča sredstva prejela neupravičeno, bi jih morala nakazati v humanitarne namene, česar pa v 30 dneh ni storila.

Predsednik Solidarnosti Uroš Lubej je pred dvema tednoma javno napovedal, da bo njegova stranka denar v celoti vrnila in javno obžaloval odločitev o koaliciji z SD.

Koliko bodo morali plačati

V primeru SDS je obdolžilni predlog vložen proti Janezu Janši in SDS. V drugem primeru, ko gre za financiranje SDS, je obdolžilni predlog vložen proti stranki SDS, podjetju Nova Obzorja in takratni odgovorni osebi Mihaelu Hočevarju.

V primeru SD pa je obdolžilni predlog vložen proti nekdanjemu generalnemu sekretarju stranke Urošu Jauševcu in Tjaši Učakar, ki je bila zakonita zastopnica Solidarnosti.

Zagrožena kazen za stranko je od 4.200 do 21.000 evrov globe, za odgovorno osebo pa 450 do 900 evrov globe.

Pričakujemo lahko, da bo računsko sodišče s celotno revizijo financiranja SDS počakalo na čas po zaključku letošnjih parlamentarnih volitev, ko bo lahko v celoti preverilo njeno poslovanje.