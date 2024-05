Računalništvo in informatika za vse – za bolj digitalno družbo

Na Gospodarski zbornici Slovenije so danes podelili nagrade najboljšim slovenskim tekmovalcem računalništva in informatike ter nagradili tri najboljše mentorje. Skupaj z organizatorjem – računalniškim združenjem ACM – so dogodek poimenovali Računalništvo in informatika za vse, saj so prepričani, da pri tem ne gre le za pobudo, ampak za pomemben korak k bolj digitalni družbi.

"Zgodnje učenje računalništva in njegova dostopnost za vse generacije sta ključna za pripravo posameznikov na izzive in priložnosti sodobnega sveta. To znanje ni le uporabno, ampak nujno za uspešno in produktivno življenje v digitalni dobi, saj se uporaba širi v vse vidike našega življenja," je na dogodku povedala Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS.

Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije, je poudaril, da današnji dogodek promovira tekmovanja, ki pomembno prispevajo k dvigu zanimanja učencev in dijakov za računalništvo ter posledično za višje vpise na študijske programe računalništva in informatike v Sloveniji. Temeljna znanja iz računalništva in informatike so ključna za praktično vse današnje in tudi prihodnje poklice, je še dodal.

Poučevanje računalništva in informatike ima v Sloveniji več kot 50-letno tradicijo, dogodek pa usmerja pozornost širše javnosti na to področje, kar je še posebej pomembno v času, ko poskušamo doseči družbeno soglasje o pomenu vključevanja obveznih računalniških vsebin v predmetnikih osnovne in srednje šole, je povedal Ljupčo Todorovski, predsednik ACM Slovenija.

Digitalna pismenost je nujna!

"Digitalni jezik je globalno univerzalen, je bolj razširjen od tradicionalnih jezikov, zato je digitalna pismenost nujna," je poudaril Igor Zorko, predsednik UO Združenja za informatiko in telekomunikacije.

Na dogodku je Andreja Lampe, direktorica projekta SRIP GoDigital, opozorila na težavo, saj izobraževalnega sistema ne želijo prilagajati spremenjenim globalnim razmeram. Zato se Slovenija že danes sooča z opaznim zaostankom na področju digitalne preobrazbe, kar povzroča veliko zaskrbljenosti glede konkurenčnosti našega gospodarstva, prihodnjih generacij in vse družbe.

Mentorji izvabljajo iskrice zanimanja

Andrej Brodnik, predsednik komisije za tekmovanja pri ACM Slovenija, je poudaril pomembnost mentorjev, ki se soočajo z izzivi, ne s težavami. "O prijetnih izzivih, katerih razrešitev je tisti veliki 'aha' učencev. Tisti 'aha', ki v zvedavih očeh vžge iskrico zanimanja, ki odpira vrata uspešnejše prihodnosti v njenem oziroma njegovem življenju 21. stoletja," je poudaril.

Dogodek, ki se ga je udeležilo več kot 170 tekmovalcev in mentorjev, je potekal na zabaven ter hkrati poučen način. Povezoval ga je igralec Nik Škrlec, predstavila pa se je tudi ekipa RTV-kviza Malih sivih celic, ki so že desetletja navdih in spodbuda za raziskovanje ter pravo učenje.