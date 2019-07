Ptujčani zbirajo odpadno olje in s tem prihranijo denar #video

Na Ptuju sistematično zbirajo odpadno olje in si tako znižujejo položnice za smeti. To je tudi ekološko dejanje, saj jedilno olje kot odpadek pomeni veliko težavo. Že en sam liter onesnaži milijon litrov vode, to je kar pol olimpijskega bazena. Ptujčani so navdušeni, ker prihranijo, obenem pa pomagajo ohranjati naravo.