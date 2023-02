Psihoterapevt Nejc Šmit o medosebnih odnosih in novem perspektivnem študijskem programu

Oglasno sporočilo

"Področij, kjer so kvalitete terapevta dobrodošle, je res veliko. Mislim, da bo še nekaj časa veliko več povpraševanja po terapevtskih storitvah, kot bo dejansko terapevtov," razlaga psihoterapevt Nejc Šmit. V pogovoru razkriva, kako je postal psihoterapevt in zakaj je izbral ravno ta poklic ter zakaj je študij zakonske in družinske terapije ter svetovanja v današnjih časih tako pomembna izbira.

Nejc Šmit, zakonski in družinski psihoterapevt dipl. psih., mag. zak. in druž. štud. Foto: UL TEOF Številni ga poznajo kot televizijskega in radijskega voditelja, improvizatorja, glasbenika in stand up komika. Splošni javnosti pa je nekoliko manj poznano, da je njegov osnovi poklic, za katerega je pridobil tudi ustrezno izobrazbo, psihoterapevt. Nejc Šmit je dejaven na številnih področjih, kot sam pravi, pa ga od nekdaj vodi samo ena stvar – "želi početi stvari, zaradi katerih bo morda drugim bolje."

Šmit izvaja individualno, partnersko in družinsko terapijo ter skupinska srečanja v lastni praksi znotraj Centra za psihoterapevtsko pomoč v Ljubljani. Zaposlen je tudi v Društvu Projekt Človek, v terapevtski skupnosti za zasvojene.

Kako bi splošni javnosti razložili pojem psihoterapija? Kako je videti delo psihoterapevta?

Nejc Šmit: "Psihoterapija je orodje za spremembo. Je varen, sočuten, neobsojajoč prostor, kjer spoznavaš sebe, svoje odnose in svoje vzorce delovanja z namenom, da bolje razumeš sebe in svoje odnose. Gre za pogovor z najbolj intimnimi deli, zapleti in bolečinami, ki jih želimo razrešiti.

Zaradi filmov si predstavljamo, da je v pisarni psihoterapevta kavč, na katerega se uležemo, medtem ko terapevt sedi na stolu in si zapisuje vse, kar bomo povedali. Čeprav imam v pisarni tudi kavč, pa delo poteka v sedečem položaju (smeh, op. p.)."

Kako ste prišli do naziva psihoterapevt? Kako je potekala vaša pot izobraževanja in kako ste povezani s teološko fakulteto?

Nejc Šmit: "Moja pot se je začela na dodiplomskem študiju psihologije. Podiplomski magistrski študij sem končal na programu Zakonski in družinski študiji na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Nato sem opravil še dvoletni program izpopolnjevanja za zakonskega in družinskega terapevta. Svoje znanje pa sem izpopolnil kot terapevt stažist na Frančiškanskem družinskem inštitutu."

Te že od nekdaj zanimajo odnosi med ljudmi, pa nikakor ne najdeš pravega študija? Na Teološki fakulteti se lahko letos prvič vpišeš na študij, ki ti bo pomagal razumeti sebe in odnose z drugimi. V Ljubljani in Mariboru se bo z oktobrom začel izvajati nov študijski program 1. stopnje Človek in medosebni odnosi. Več izveš v predstavitvenem videoposnetku.





Zdi se, da so središče vašega dela odnosi. Ko razmišljamo o odnosih, največkrat razmišljamo o odnosih z drugimi. Kaj pa odnos s sabo?

Nejc Šmit: "Po mojem mnenju se vsi odnosi prepletajo. Odnosi, ki smo jih imeli, vplivajo na to, kakšen odnos imamo sami s seboj. Odnos, kot ga imamo s sabo, se zrcali v odnose, ki jih imamo in jih bomo stkali. Kar se pa meni zdi pomembno v odnosu do sebe, pa je, da smo radovedni. Kako se počutim, zakaj se tako počutim, kaj si želim, kaj potrebujem. Pri odnosu s sabo se vse začne in vse konča."

S kakšnimi težavami se največkrat srečujete na partnerskih in družinskih terapijah? Katero problematiko bi v zadnjem času opredelili kot najbolj perečo?

Nejc Šmit: "Sam v lastni praksi, znotraj Centra za psihoterapevtsko pomoč, čutim posledice, ki jih je pustila epidemija. Veliko mladih se odloča za vključitev v terapevtski proces, kar zelo pozdravljam, saj se skrb za duševno zdravje vedno bolj detabuizira. Razlogi za vključitev so raznoliki, veliko je tesnobe, izgorelosti, utesnjenosti, žalosti. Žal je tudi veliko zasvojenosti. To je samo moja izkušnja v zadnjem letu."

Izvajate torej individualno, partnersko in družinsko terapijo ter skupinska srečanja, predavanja in delavnice po dogovoru. Je potreba po tovrstnih storitvah velika?

Nejc Šmit: "V zadnjem času največ izvajam individualno terapijo. Po tem je največje povpraševanje. Moja želja je, da bi temo duševnega zdravja približal tudi širši javnosti. Še vedno je preveč tabuizirana. Morali bi se več pogovarjati o tem. Tako kot se zmoremo pogovarjati o zdravi prehrani in novih trendih na družbenih omrežjih, bi se morali pogovarjati tudi o mentalni higieni."

Na Teološki fakulteti UL s prihodnjim letom uvajajo nov dodiplomski študijski program Človek in medosebni odnosi, ki združuje tako odnose z drugimi kot s sabo. Študijski program bo omogočil, da študentje že na prvi stopnji pridobijo tovrstna znanja. Kaj bi sporočili vsem, ki se zanimajo za ta študij?

Nejc Šmit: "Vpišite se in pridno študirajte (smeh, op. p.). Meni je ta študij dal veliko, zelo pozdravljam, da se bo uvedel še dodiplomski študij. Mislim, da boste prihodnje študentke in študenti – fantje, opogumite se, ni nas veliko (smeh, op. p.) – s tem študijem dobili še več znanja in kompetenc za lastno delo v prihodnje."

Obiskat' informativne dneve!



Vse, ki bi si želeli nov dodiplomski študijski program Človek in medosebni odnosi pobliže spoznati, Teološka fakulteta UL vabi na informativne dneve. Potekali bodo v Ljubljani in v Mariboru, v petek, 17. februarja, ob 10. in 15. uri ter soboto, 18. februarja, ob 10. uri.

Kateri dve smeri ti program ponuja?

Kaj dela družinski svetovalec/-ka?

Kaj dela diplomant/-ka teoloških in religijskih študijev? Več informacij najdeš na njihovi spletni strani.

Za mlade, ki se odločajo o svoji poklicni poti, je zelo pomembno, kakšne so možnosti po končanem študiju. Kakšna je bila vaša izkušnja? Kje vse lahko dela nekdo, ki zaključi študij zakonske in družinske terapije ter svetovanja na teološki fakulteti?

Nejc Šmit: "Mislim, da študij zakonske in družinske terapije ter svetovanja pušča veliko odprtih vrat. Četudi se človek ne odloči za lastno prakso v obliki psihoterapije, študij ponudi veliko čisto življenjskih, vsakdanjih kompetenc za delo z ljudmi. Sam sem trenutno kot terapevt zaposlen v Terapevtski skupnosti za zasvojene Projekta Človek. Področij, kjer so kvalitete terapevta dobrodošle, pa je res veliko. Mislim pa, da bo še nekaj časa veliko več povpraševanja po terapevtskih storitvah, kot bo dejansko terapevtov."

Kakšni spomini vas vežejo na študij na teološki fakulteti?

Nejc Šmit: "Zelo lepi. Hvaležen sem za vse ljudi, ki sem jih spoznal, od kolegov do profesorjev. Navsezadnje sem v času študija spoznal tudi kolegico, s katero sva po končanem študij skupaj odprla Center za psihoterapevtsko pomoč. Najbolj mi v spominu ostaja praktični in osebni pristop študija. Večinoma so vsi profesorji tudi terapevti in na ta način je teorijo veliko lažje povezati s prakso."

Foto: UL TEOF

Slogan predstavitve novega študijskega programa Človek in Medosebni Odnosi je "Kaj Č'MO?" Kakšen je vaš prvi odgovor, na katerega pomislite?

Nejc Šmit:"K'rkol' bo, sam dejmo! (smeh, op. p.)"

Človek in medosebni odnosi – en program, dve smeri

Na teološki fakulteti predstavljajo nov študijski program Človek in medosebni odnosi, ki pomaga razumeti sebe in odnose z drugimi. V sklopu novega univerzitetnega programa prve stopnje, ki se bo prvič izvajal v študijskem letu 2023/2024, se bosta izvajali dve smeri, in sicer Zakonska in družinska terapija ter svetovanje in Teološki in religijski študiji. Gre za interdisciplinarni študij, saj pri njem poleg strokovnjakov na področju družinske terapije Teološke fakultete UL sodelujejo tudi visokošolski učitelji Medicinske fakultete UL.

Smer Zakonska in družinska terapija predstavlja osnovo za nadaljnje izobraževanje na področju psihoterapije, zakonske in družinske terapije ter posreduje osnovna znanja s področja razvojne psihologije, psihopatologije, psihiatrije, diagnostike/ocene, nevropsihologije, temeljev psihoterapije, medicine, znanstveno-raziskovalnega dela ter etičnih in pravnih vidikov prakse ter razvoja lastne osebnosti, pomembne za opravljanje psihoterapevtske dejavnosti. Študentje in študentke pridobijo osebno terapevtsko izkušnjo, ki je potrebna pri svetovalnem in psihoterapevtskem delu.

Foto: UL TEOF

Smer Teološki in religijski študiji temelji na širokem spektru znanj in metod s humanističnega, družboslovnega, kulturnega, teološkega in religijskega področja. Študente in študentke usposablja za delo na cerkvenem področju, na področju kulture, javnega in upravnega življenja, gospodarstva, zgodovine in storitev, povezanih z delom z ljudmi. Diplomanti in diplomantke pridobijo temeljna znanja s področij krščanstva, drugih religijskih verovanj, kulturne zgodovine in etike. Usposobijo se za znanstveno, teoretično-kritično in metodološko ustrezno obravnavo teh tem.

