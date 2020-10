Psiholog Masten ljudi poziva k pomoči sočloveku v trenutkih stiske #video

Trenutne razmere z vsemi omejitvami in skrbmi so po besedah izrednega profesorja z oddelka za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Roberta Mastena preizkušnja za slehernega posameznika. Ljudi je pozval k pomoči ljudem v stiski, saj tudi to lahko osmisli lastno stisko.

Izredni profesor z oddelka za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Robert Masten je na današnji vladni novinarski konferenci pozval ljudi, naj po svojih zmožnostih podprejo ljudi v svoji bližini, tako da jim praktično priskočijo na pomoč, jih pomirijo in opazijo. "Če ste sami v stiski, lahko pomoč drugim s podobnimi težavami pomaga tudi vam samim in osmisli vašo lastno stisko," svetuje Masten, piše STA.

Stiska je v kriznih razmerah pričakovana

Po njegovih navedbah lahko v dnevih spomina na bližnje pokojne v misli prikličemo tudi slednje in se vprašamo, kakšen nasvet bi nam morda dali oni. Stiska je v kriznih razmerah po Mastenovih besedah pričakovana, saj na občutke, ki pridejo z njo, nismo navajeni. "Dnevi, ki nas čakajo, bodo za marsikoga težki, nekateri se žal borijo tudi za življenje," je izpostavil Masten. Predvsem njim in njihovim svojcem izraža največjo podporo.

A z roko v roki s strahom in skrbmi po besedah Mastena hodi tudi pogum "Pomembno je, kaj z njimi naredimo. Pri tem je ključno, da najdemo cilj, ki je za nas pomemben," svetuje Masten. Če bomo namreč imeli tak cilj, bomo lahko zbrali pogum, da naredimo vse, kar je v naši moči, da nam pomembne cilje dosežemo, je pojasnil.

Starše, ki so trenutno doma z otroki, pa je opozoril, da "so otroci odraz njihovih odnosov in duševnega zdravja". "Če bodo starši v solidno dobri koži, bo to dobro tudi za otroke", je poudaril Masten. Trenutne razmere so po njegovih besedah priložnost, da se soočijo sami s sabo in pogledajo svoje težave, saj bodo s tem še najbolj pomagali otrokom, poroča STA.

Razmere v Splošni bolnišnici Murska Sobota

V Splošni bolnišnici Murska Sobota kljub začetnemu strahu in negotovosti skušajo s pozitivnim odnosom zaposlenih skrbeti za vsakega bolnika. Strokovni direktor Daniel Grabar je na današnji vladni novinarski konferenci izpostavil, da je soočanje z epidemijo še bolj razkrilo, kako kadrovsko podhranjeni so, a verjamejo, da bodo zmogli.

V murskosoboški bolnišnici je po besedah Grabarja trenutno hospitaliziranih 80 bolnikov s covidom-19, dve tretjini svojih siceršnjih kapacitet pa zasedajo bolniki z drugimi bolezenskimi stanji. 80 bolnikov s covidom-19 je po besedah Grabarja krepko več, kot so načrtovali, da bodo zmogli, a ob sodelovanju z ministrstvom za zdravje in tudi drugimi zdravstvenimi ustanovami jim uspeva.

Opozoril pa je, da se v bolnišnici že dolgo soočajo s pomanjkanjem kadra, tako so po njegovih navedbah zdravniki v soboški bolnišnici najbolj obremenjeni daleč naokoli. "V sedanjih pogojih so te stvari prišle še bolj do izraza. Tudi kolegi zbolevajo," je dejal Grabar in poudaril, da cenijo vsakega posameznika, še navaja STA.