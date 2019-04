Prvega maja nas bodo razveseljevali sončni žarki #foto

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v južnih krajih bo občasno še deževalo, popoldne pa je kakšna kaplja dežja mogoča tudi drugod. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature se bodo danes gibale med 8 in 14 stopinjami Celzija.

Foto: Siol.net

V noči na torek se bo postopoma zjasnilo, ponekod po kotlinah bo nastala tudi megla. Jutri bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa se bo spet pooblačilo. V notranjosti Slovenije bo občasno deževalo, bo pa dež do večera večinoma ponehal. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 10 do 17 stopinj Cezija, poroča Arso.

Foto: Siol.net

Prvi maj sončen

Po napovedih Braneta Gregorčiča bo sreda, prvega maja, v znamenju sonca in prijetnih temperatur. Živo srebro se bo povzdignilo do 20 stopinj Celzija. "V četrtek so sicer mogoče lokalne plohe, vendar bodo zgolj kratke in prehodne," razlaga.

Foto: Siol.net

"Na Primorskem bo te dni dokaj sončno in toplo. Le jutri bo nekoliko več oblačnosti. Čez konec tedna bo dež, v noči na soboto je napovedana tudi burja," pravi.

Pričakujemo lahko zimsko nedeljo

"V petek bo začelo občasno deževati, slabo vreme pa se bo stopnjevalo tudi med koncem tedna. V hribovitem svetu lahko pričakujemo tudi sneg," pojasnjuje meteorolog. V soboto se bo živo srebro povzdignilo do 15 stopinj Celzija, v nedeljo pa spustilo za nekaj več kot 10 stopinj. Dnevne temperature se bodo namreč gibale med 4 in 5 stopinjami Celzija.

Foto: Siol.net

"Od Skandinavije proti Alpam prihaja fronta padavin, kako se bodo te razporedile, pa je za zdaj še prezgodaj napovedovati," pravi Gregorčič, "zato ne izključujemo niti možnosti snega."