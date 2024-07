Občina Gornja Radgona je na upravo za zaščito in reševanje posredovala višino okvirne škode, ki so jo po neurju 3. junija ocenili na 2,3 milijona evrov. Škoda na objektih znaša 1,9 milijona evrov, na cestah pa 360 tisoč evrov, je povedala svetovalka za civilno zaščito Janja Osojnik. Do te srede na občini zbirajo vloge občanov za oceno škode.

Največ škode je neurje po podatkih Janje Osojnik povzročilo v Črešnjevcih, Zbigovcih, Spodnji Ščavnici ter v okolici Gornje Radgone. Dve družini, eno iz Črešnjevcev, drugo iz Zbigovcev, so začasno izselili. Prva družina je spet doma, dodelili so jim dva tisoč evrov finančne pomoči. Drugi družini so ponudili občinsko stanovanje, kjer še vedno bivajo, saj je njihova hiša po mnenju geomehanika potrebna temeljite prenove.

"Več kot dva milijona evrov je okvirna ocena, ki je pogoj, da sploh lahko dobiš sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z obilnim deževjem 3. junija," pravi Osojnikova in dodaja, da je v to škodo všteta škoda, ki je nastala tako na zasebni lastnini kot na občinskih cestah in komunalni infrastrukturi ter vodnih objektih. Poškodovanih in obnove potrebnih je okrog 80 cest.

Od občanov do zdaj prejeli skoraj sto vlog

Do 26. julija morajo, navaja Osojnikova, v sistem vnesti zadnje vloge in šele na podlagi tega bodo podali oceno dejanske škode. Do danes so na občini prejeli okrog sto vlog občanov za oceno škode. "Trenutno je država tistim občinam, ki smo 3. junija utrpele škodo v ujmi, poslala sklep, da bo pomagala, a je vse še nedorečeno," dodaja.

Občina je sicer do danes nekatere občinske lokalne ceste lahko sanirala, nekatere pa še čakajo obnovo. Dve lokalni cesti v Zbigovcih je plaz tako uničil, da sta še vedno zaprti, saj je saniranje zahtevnejše. Tako se prebivalci do svojih domov še vedno vozijo po obvozih. Javni zavod Komunala Radgona je s svojimi pogodbeniki v prvih treh dneh po ujmi urejal ceste, da so bile sploh prevozne. "Javne poti, ki so makadamske, smo sanirali, lokalnih, ki potrebujejo asfaltiranje, pa še ne, saj trenutno niti nimamo sredstev," je še dodala Osojnikova.

Kar zadeva lansko ujmo, 4. avgusta 2023, je bila v njej prizadeta tudi občina Gornja Radgona. Občina je dobila predplačilo sredstev na podlagi predhodnega programa do višine 40 odstotkov predhodne ocene neposredne škode na stvareh. Iz tega naslova so dobili 35.507 evrov, iz naslova intervencijskih sredstev pa 31.058 evrov. Visoko škodo so zaradi takratnih poplav imeli tudi na vodovodnem zajetju v Podgradu, za kar denarja še niso dobili.