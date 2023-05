Prva Eurospinova trgovina v središču Ljubljane

Oglasno sporočilo

Foto: Eurospin Eko

Poslovalnica v poslovno-stanovanjskem kompleksu Situla na Vilharjevi cesti 44 svoja vrata na široko odpira 4. maja 2023. S tem se bo število vseh Eurospinovih trgovin v Sloveniji povečalo na 56. Uspešnost trgovske verige potrjujejo številna priznanja kakovosti. Kar osem izdelkov je prejelo laskav naziv izbran produkt trgovskih znamk leta 2023, med pekovskimi izdelki pa jih izstopa 12, ki so nagrajeni z nazivom odlični pekovski izdelek 2023.

Foto: Eurospin Eko

Trgovina Eurospin Ljubljana – Situla bo odprta vsak dan, razen ob nedeljah, od 8. do 20. ure. V 908 m² veliki poslovalnici bo zaposlitev dobilo približno deset ljudi, trgovina pa se ponaša s širokimi nakupovalnimi ulicami, sodobno barvno shemo in s preprostim dostopom s ploščadi pred Situlo. Nakupovalci bodo svoje vozilo lahko brezplačno do 90 minut parkirali v podzemni garaži, od koder je dostop do trgovine mogoč z dvigalom. Sicer pa trgovina stoji tik ob izposojevalnici koles BicikeLJ in avtobusni postaji LPP Viadukt, na kateri ustavljajo avtobusi s številčnimi oznakami 2, 12, 12D, 27 in 27K.

V Eurospinu ponujajo širok nabor kakovostnih izdelkov lastnih blagovnih znamk, za katere imajo skrbno izbrane dobavitelje. Zato lahko svojim kupcem vedno zagotavljajo ugodno razmerje med kakovostjo in ceno.

Foto: Eurospin Eko

V sklopu odprtja nove trgovine je Natalija Pagon, vodja marketinga v podjetju Eurospin EKO, d. o. o., v imenu podjetja predala ček v višini dva tisoč evrov društvu Junaki 3. nadstropja, in sicer za potrebe bolnišnične šole in vrtca na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani. Ček je prevzela predsednica društva, Urška Kolenc.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Slavnostnega dogodka ob odprtju trgovine se je udeležilo presenetljivo veliko radovednih Ljubljančank in Ljubljančanov, ki so komaj čakali, da preizkusijo visoko kakovost Eurospinovih izdelkov. Poskrbljeno je bilo za pogostitev in zabavni spremljevalni program z DJ-ritmi, gostje pa so svojo srečo lahko preizkusili na kolesu sreče. Gospa Alenka je povedala: "Zelo sem vesela, da imamo novo živilsko trgovino na Vilharjevi, in še posebej, ker je to Eurospin. Zdaj mi ne bo treba več prositi sina, da me pelje na Brdo po nakupih."

Naročnik oglasnega sporočila je Eurospin EKO, d.o.o.