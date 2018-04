Prst Matjaža Hana ali zakaj ima SD težavo #komentar

Komentar

Socialni demokrati (SD) imajo težavo. Sliši na dve imeni: Dejan Židan in Matjaž Han.

Morda zveni pretirano. Navsezadnje je SD vajena težav. Samo v zadnjem desetletju je preživela velike turbulence. Vzpon in padec doktrine "tretje poti", zaradi katere nekatere največje evropske socialdemokratske stranke izginjajo s političnih zemljevidov.

Desetletje turbulenc SD

Preživela je premierstvo Boruta Pahorja in obdobje Igorja Lukšiča, ki se kot predsednik koalicijske stranke ni odločil biti član vlade. Preživela je številne frakcijske boje in menjave ključnih ljudi na čelu s ključnim operativcem Urošem Jaušovcem.

Preživela je odhod domala skoraj generacije mladih politikov, ki so bili nekoč vnaprej določeni za njeno vodenje (Vlačič, Frangež), iz prve bojne linije. Preživela je dvoje zadnjih parlamentarnih volitev, pred katerimi je bila kot boksar, utrujen od udarcev, že na vrveh ringa.

Preživela je Teš 6, vsa lastna klientelna kadrovanja, afere, "strice iz ozadja" in Janka Vebra. In preživela je vlado Mira Cerarja.

Da Židan ni najboljši retorik med slovenskimi politiki, ni skrivnost. To je lahko za stranko resna težava.

Ugoden položaj pred kampanjo

Njen začetni položaj pred volilno kampanjo se je zdel ugoden, na trenutke celo sanjski, Iz vlade, v katero je vstopila kot po velikosti tretji partner, je izšla kot stranka, ki zaseda vrhove javnomnenjskih anket.

Podpore ji niso odnesli ne afere njenih ministrov (koroški dečki, Slovenska vojska) ne očitki o ruralizaciji, ki jih je morala poslušati zaradi dejstva, da je njen predsednik že vrsto let minister za kmetijstvo. Kot prva od koalicijskih strank se je začela pripravljati na volitve. Vezi z vlado je presekala, ne da bi ji bilo treba iz nje izstopiti.

Premišljeno je lansirala več lastnih "novih obrazov" in zajahala val zmage Boruta Pahorja na predsedniških volitvah. Kar bo za njen volilni izid morda najpomembneje, prva je jasno povedala, da je v koaliciji z Janezom Janšo ne bo.

"Infotainment" in Dejan Židan

A zdaj bi se ji lahko zapletlo. Prihaja namreč čas soočenj, s katerimi bi lahko imela njena glavna govorca, Židan in Han, precejšnje težave.



Da Židan ni najboljši retorik med slovenskimi politiki, ni skrivnost. To je lahko za stranko resna težava. Politična soočenja so danes drugačna kot pred dvajsetimi ali celo desetimi leti. Replike so krajše, voditelji glasnejši in manj vljudni. Vsebine je manj, saj je politika (žal) postala "infotainment", v katerem štejejo vtis in neverbalna sporočila.

To je okolje, ustvarjeno za Boruta Pahorja. Dejan Židan, ki je v politiko prišel razmeroma pozno, se v njem precej težje znajde. Tudi v preostalih političnih strankah v tem vidijo morebitno največjo slabost SD. Morda je tudi zato na včerajšnje soočenje na Planet TV prišel Matjaž Han, vodja poslanske skupine SD.

"Ljudski" politiki, s katerimi "se je mogoče zmeniti"

Han je specifični politik. Je deklarirani socialdemokrat, ki ima v lasti družinsko podjetje, zaradi česar hkrati "razume gospodarstvo" (velja tudi za njegov stik do stranke). Je nekdanji župan, ki velja za "ljudskega" človeka, precej bolj vajenega vaških veselic kot salonskega parketa.

Ima sloves "človeka, s katerim se je mogoče zmeniti", saj mu je bolj ali manj vseeno za barve. Radi ga imajo tako tekmeci, ki jih strogo kliče po imenih, kot novinarji. Tudi format političnega "infotainmenta" mu je precej bolj pisan na kožo, saj je človek ostrih replik in kretenj.

Toda Han je včeraj blestel v elementih, ki lahko njegovi stranki škodijo.

"Zakaj ste vi najbolj popularen politik?"

Matjaž Han se je na soočenju na Planet TV z Matejem Toninom zapletel v precej nekoristno polemiko o tem, "kdo je tisti, ki se je prodal za tri ministrska mesta". Od prve minute je napadal brez strateškega ali drugega premisleka.

Z Matejem Toninom se je zapletel v precej nekoristno polemiko o tem, "kdo je tisti, ki se je prodal za tri ministrska mesta".

Včeraj precej pasivnega Marjana Šarca je na soočenju vrnil v igro z vprašanjem, "zakaj ste vi najbolj popularen slovenski politik". Na precej predvidljiv odgovor, da "bodo to povedali volivci", pa je odvrnil, da "saj to je problem".

Napadal je, in to občutno preveč. Ne le z besedami, ampak tudi s telesno govorico: od obračanja s celim telesom v levo ali desno smer in kazanja s prstom.

Ni intelektualec, želi pa biti nestor

Han se je že v drugem zaporednem soočenju, pri svojih 47 letih, postavil v vlogo "nestorja", ki neizkušene tekmece uči politike. "Dragi Matej, vsi vemo, da programa ne bomo izpeljati mogli v celoti." "Bojan, ko boš v politiki, se boš moral odločiti." "Tudi jaz sem bil župan Radeč, pa zaradi tega ne morem biti mandatar."

Nekje vmes je bilo mogoče slišati, da je SD leta 2014 (ob šestih poslancih) imela idejo o socialdemokratski vladi, zaradi česar je šla v koalicijo s Cerarjem.



Verjeti je mogoče, da bodo v SD mnenja o njegovem vstopu deljena, kar niti ni pomembno. Pustimo ob strani tudi dejstvo, da stranko, ki se rada hvali z daleč najmočnejšo bazo in strokovnjaki, na soočenjih predstavlja politik, ki javno govori, da "še zdaleč ni intelektualec".

Težava za SD, "najbolj etablirano stranko", ki odkrito omahuje, ali bi po Cerarjevi vladi udarjala z vso močjo ali jo delno vendarle branila, je drugje.

Voda na mlin "novih obrazov"

Prav takšen Han, kot smo ga videli včeraj, je namreč v svoji pedagoškosti in pokroviteljstvu, ki občasno meji na odkrito podcenjevanje, morda najboljše, kar se "novim obrazom" na soočenjih lahko zgodi.

Kaj je za nekoga, ki v politiko prihaja na novo, lepšega kot to, da ima pred seboj na soočenju "etabliranega politika", ki kot argument uporablja le izkušnje? Kdo od "novih obrazov" si za političnega nasprotnika ne želi politika, ki bo v razpravah v kadrovanju poudarjal, da "prijateljev nikoli ne izdaja"?

In kaj stranki, ki je po lastnih besedah skoraj leto dni v številnih odborih pripravljala nov program, koristi, če na soočenje pošlje politika, ki o vsebinskih točkah programa niti ne poskuša govoriti?

Ne zveni pretirano. SD ima težavo.