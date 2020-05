Protikoronski zakoni: DZ podprl nedopustnost referendumov

Državni zbor je na današnji izredni seji podprl vladne predloge sklepov o nedopustnosti referendumov na najnovejše tri protikoronske zakone. V razpravi je bilo iz opozicijskih vrst slišati številne kritike na račun vlade in koalicije, ki da preveč široko in premalo kritično uporabljata možnost omejevanja referendumske pobude.

Na izredni seji je manjkala približno tretjina poslancev iz opozicijskih vrst, zato je na predsednika DZ letel tudi očitek, da je sejo sklical v zadnjem trenutku in tako preprečil, da bi poslanci iz bolj oddaljenih krajev prišli na sejo, piše STA.

Poslanci so po dobri uri razprave s 50 glasovi za in štirimi proti potrdili sklepe, da je nedopustno razpisati referendum o zakonu o poroštvu Slovenije v instrumentu Sure, na interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji koronavirusa in na zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije.

Že popoldne je državni svet na dopisni seji zavrnil predloge vetov na vse tri zakone in tako poskrbel za hitrejši postopek njihove uveljavitve.

Proti vsem trem sklepom so glasovali poslanci Levice, poslanci LMŠ in SD pa so se glasovanja vzdržali.

Paket je vreden milijardo evrov. Ključni cilj je ohranitev delovnih mest, saj uvaja subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in do konca junija podaljšuje subvencioniranje nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Za pomoč turistični panogi omogoča izdajo vrednostnih bonov vsem prebivalcem Slovenije, za lažji zagon gospodarstva pa se odpravlja ovire pri izvedbi pomembnih investicij.