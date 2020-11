Protestniki s koles v avtomobile, policisti ugotovili več kršitev

Po podatkih policije so se udeleženci okoli 19. ure v nekaj desetih osebnih avtomobilih zbrali pred državnim zborom v Ljubljani, nato pa krožili po okoliških ulicah do približno 20. ure.

Pri varovanju shoda so policisti ugotavljali identiteto 86 oseb. Pri tem so ugotovili več kršitev, in sicer 26 kršitev odloka o začasni prepovedi gibanja in zbiranja na javnih mestih, 17 kršitev cestnega prometa, dve kršitvi javnega reda in miru ter kršitev glede zakona o osebni izkaznici. Nadaljuje se zbiranje obvestil glede dogodka in bo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepano v skladu z zakonodajo.